Koronavírus: fontos, hogy betartsuk az idősávokat

A keddtől érvényes új rend a 65 év alattiaktól igényel fokozott alkalmazkodást a mindennapokban, ám az idősebbeket sem menti fel az alól, hogy megfontolják az üzletek látogatását. A szigorításokhoz szokott bolti dolgozók úgy vélekednek, hogy előfordulhatnak érdekes helyzetek, például egy maszkos vásárló korának ellenőrzésekor. Mivel a kereskedő nem igazoltathat, a maszk levétele pedig szigorúan tilos az üzletekben, újabb ellenőrzési praktikákra lehet szükség.

A vásárlási idősávról szóló tájékoztató felirat egy debreceni élelmiszerüzlet ajtaján.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Nagyon fontos, hogy az új típusú koronavírus által legveszélyeztetettebb idősek vigyáázzanak magukra. Mivel a 65 év felettieknek továbbra is egész nap van lehetőségük bevásárolni, oda kell figyelniük arra, hogy elkerüljék a tömeget - hívta fel a figyelmet Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.

Gyors felkészülés kellett

A kereskedelem egyébként villámgyorsan felkészült a koronavírus-járvány miatt bevezetett új rendszerre, bár más választásuk nem nagyon volt. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György elmondása szerint nem csupán az új feliratozások igényeltek erőfeszítéseket, hanem a napi munkaszervezésben, árurendelésben is igazodni kellett a hétköznaponként 9 és 11, hétvégenként 8 és 10 óra között változó fogyasztói igényekhez.

Nem mindenhol van korlátozás

A tavaszi 3 óra helyett most csak 2 órás az idősáv. Ez a több szempontból is kedvezőbb, ráadásul az idősek igényeivel is egyezik - ismertette Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Kiemelte ugyanakkor, hogy az iparcikkeket kínáló üzleteket nem korlátozza az idősáv, vagyis az ajándék-, a ruha-, a cipő-, a bútor- és a játékboltok - a koronavírus-helyzet ellenére - továbbra is zavartalanul vehetnek részt az ünnepi kereslet kiszolgálásában.

