Koronavírus: folytatódik a csoportos, célzott tesztelés

A heti csoportos tesztelés addig tart majd, amíg az operatív törzs másként nem dönt, tehát jövő héten újra tesztelnek mindenkit, aki szeretne részt venni a koronavírus-szűrésen. Az eredményekről pedig mindig az adott tesztelési hét lejárta után adnak tájékoztatást - ismertette az államtitkár.

Óvodai dolgozókat teszteltek csütörtökön Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Fotó: MTI/Vajda János

Lesznek még kiugrások

Az országos tisztifőorvos, Müller Cecília arról beszélt, hogy a mai napon közölt, 6 ezer feletti fertőzöttségi adat nagyon magasnak tűnhet, azonban véleménye szerint még lehetnek olyan napok, amikor kiugrásokat fogunk látni az új típusú koronavírussal fertőzöttek számában. Ennek oka, hogy folyamatosan átvezetik az antigén alapú teszttel pozitívnak bizonyult személyek adatait is. Kiemelte ugyanakkor, hogy ezek még csak az orovos által elrendelt tesztelések eredményei, az intézmények önkéntes heti teszteléseinek adatait külön fogják közölni, az első hetit várhatóan a hétvégén.

Meghosszabbítják a vények érvényességét

A tisztifőorvos kitért arra is, hogy egészségügy most súlyos terhelésnek van kitéve, hiszen a kórházi kezelésre és a lélegeztetőgépre szorulók száma tartósan magasan van. A fő cél tehát továbbra is az, hogy lassítsuk a kór terjedését és mérsékeljük az egészségügyre nehezedő nyomást. Megemlítette továbbá, hogy a koronavírus-járvány tavaszi hullámához hasonlóan most is bevezették azt, hogy a gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére vagy kiváltására feljogosító vények a veszélyhelyzet lejárta után 30 napig, a speciális gyógyszerek megrendeléséhez szükséges szakorvosi javaslatok pedig még 90 napig érvényesek maradnak.

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a kormány döntése alapján január 31-éig meghosszabbították a határellenőrzést a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében. Emellett úgy határoztak, hogy a maszkviselési kötelezettség alól már nemcsak a 6 éven aluliak és az autizmussal élők, hanem az értelmi fogyatékkal élők is mentesülnek. Ezekről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

