Koronavírus: főként ebben a korcsoportban terjed most

Jelenleg minden eddiginél többen - 8718-an - szorulnak kórházi kezelésre koronavírus-fertőzés miatt, a betegek átlagéletkora pedig 46 év. Leginkább a 20 és 69 év közöttiek körében terjed most a vírus - ismertette Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője. Felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy néhány hét alatt megtriplázódott a lélegeztetett fertőzöttek száma is - ők a legfrissebb adatok szerint 949-en vannak.

A harmadik hullámban egyre több a fiatalabb beteg. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Az oltásokról és a brit mutánsról

A szakember megemlítette, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) zöld utat adott a Janssen egyadagos koronavírus-vakcinájának, amelyből Magyarország is lekötött egy jelentősebb mennyiséget, mintegy 4,3 millió adagot. Ezt az oltóanyagot mínusz 20 Celsius-fokon kell tárolni, azonban normál hűtött körülmények között, 2-8 fokon 3 hónapig felhasználható marad.

Kérdésre válaszolva Galgóczi Ágnes leszögezte, hogy az AstraZeneca új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinájával kapcsolatban a magyar operatív törzs az EMA véleményét tartja mérvadónak, amely szerint hogy a vakcina hatétkony és biztonságos, nem szükséges felfüggeszteni a használatát. Egyébként már itthon is több százezer embert beoltottak ezzel az oltóanyaggal, mindenféle szövődmény nélkül - jegyezte meg.

A járványügyi osztályvezetőt arról is kérdezték, hogyan kell védekezni a brit koronavírus-mutáns ellen. Mint mondta, a megbetegedés megelőzését célzó tanácsok megegyeznek a már jól ismert javaslatokkal: mossunk gyakran kezet, használjunk vírusölő fertőtlenítőszereket, tartsunk távolságot embertársainktól és viseljünk maszkot.

Tilos gyülekezni március 15-én (is)

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy a rendőrség tudomására jutott, hogy egyesek gyülekezést szerveznek a március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmából. A csoportosulás azonban - a koronavírus-járvány elleni küzdelem érdekében - továbbra is tiltott, ilyen esetben a szervezők és a résztvevők is szabálysértést követnek el - hívta fel a figyelmet Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese. Hozzátette, hogy mivel tapasztalataik alapján az utóbbi időben megugrott a szabályszegések száma, a hosszú hétvégén fokozottabb ellenőrzésekre lehet számítani.

