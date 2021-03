Koronavírus: félelmetesen nagy a terhelés a kórházakon

A rezidensek átirányításával is segíti a kormány a kórházi koronavírusos betegek ellátását - közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. A betegellátás és az oltási program biztosítása érdekében ugyanis kibővítik a rezidensek veszélyhelyzetben történő részvételét is.

A rezidensek eddig is átirányíthatóak voltak az intézmények között, azonban a kormányrendelet az országos kórház-főigazgató hatáskörébe utalja ezt a feladatot. Ennek keretében 12 hónap alatt összesen 44 munkanapra rendelhető ki a rezidens - a koronavírus-járvány elleni védekezés érdekében - más intézménybe. A kormány mostani rendelete azt is rögzíti, hogy mostantól a kirendelés ideje a rezidens szakképzési idejébe is beleszámít.

Egyre több a kórházi ellátást igénylő beteg. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezek a műtétek maradnak el

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, az egyre több koronavírus-fertőzött folyamatos kórházi ellátásának biztosítása, a járvány megfékezése, valamint a kórházak tehermentesítése érdekében Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere péntek délután valamennyi aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, valamint az Országos Mentőszolgálat vezetőjének utasítást adott az egynapos sebészeti ellátások azonnali felfüggesztésére. A miniszter korábban, február 3-ától a járvány kedvező alakulásának köszönhetően elrendelte az egynapos sebészeti ellátások újraindítását, amelyet - tekintettel a vírusvariánsok fokozott terjedési képességére - most azonnali hatállyal visszavont. A visszavonás mindaddig érvényben marad, amíg a járványhelyzet indokolja.

