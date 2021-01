Koronavírus: februárig biztosan marad a szigor itthon

A kormányfő ismertetése szerint eddig 42549 egészségügyi dolgozót oltottak be az új típusú koronavírus elleni, és bár kezdetben a fenntartás nagyobb volt, ez most változni látszik. Megkezdték az idősotthonok lakóinak immunizálását is, és a hétvégén minden olyan intézményben oltani fognak, amelyben 150-nél több idős él. A jelenlegi adatok szerint az idősotthonok lakóinak mintegy 80 százaléka, a dolgozóknak viszont csak 50 százaléka vállalja az oltást - mondta. Hozzátette, szeretne mindenkit megnyugtatni, az oltások biztonságosak és szükségesek, és ha sor kerül rá az oltási tervben, ő is beoltatja magát.

Beoltanak egy dolgozót a koronavírus ellen a XV. kerületi Olajág Otthonban.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Ezért marad a szigor

Eddig 80 ezer embernek elegendő vakcina érkezett az országba, ami kevés, ezért is döntött az operatív törzs a fennálló korlátozások hosszabbításáról - magyarázta Orbán Viktor. Elmodása szerint a koronavírus-járvány még erős, és bár most úgy érzi, megfékezték, még mindig komoly veszélyt jelent. Úgy fogalmazott, a magyar válságkezelés más, mint Nyugaton, ahol folyamatosan változtatnak az intézkedéseken. Magyarország a kiszámíthatóság miatt nem szeretné "rángatni" a szabályokat, és egészen addig, amíg nincs elengedő vakcina, a korlátozási rendet fenn kell tartani, és erre az életre kell berendezkedni - fejtette ki, egyúttal elismerésre méltónak nevezte az ország küzdelmét.

h i r d e t é s

Sok múlik a vakcinán

Nemcsak a tavaly év elején megjelent új kórokozóról tudunk egyre többet, hanem a koronavírus-fertőzés hosszú távú hatásairól is. Így már az is ismert, hogy a kimerültség, valamint az ízületi és mellkasifájdalomakár hónapokig is gyötörhet minket. Részletek itt.

Úgy fogalmazott, a győzelem, a vakcina már csak karnyújtásnyira van, de nem várni kell rá, hanem szerezni, ezért tárgyal a kormány a nyugatiakon kívül Izraellel, Kínával és Oroszországgal. Magyarország egyébként eddig 8,5 millió ember beoltásához elegendő vakcinát rendelt meg. Véleménye szerint úgy kellene kijönni a koronavírus okozta válságból, hogy versenyképesség és teljesítmény szempontjából Magyarország megelőz korábban előtte lévő államokat. "Nem egyszerűen el akarom hárítani ezt a válságot, hanem azt akarom, hogy egy kiemelkedően jó éve legyen a magyaroknak a 2021-es. Az első egy-két hónap még döcögni fog, de utána be kell gyújtani a rakétákat" - fogalmazott.

Az eredményesség mértékét természetesen befolyásolja, hogy mikor - márciusban, áprilisban vagy csak májusban - tudják feloldani a korlátozásokat. Vagyis a vakcina az idei év gazdasági eredményességét is döntően befolyásolja - fejtette ki a miniszterelnök. Vakcinaügyben úgy összegzett, ha csak a nyugati vakcinákra támaszkodunk, akkor még sokáig, több hónapig fenn kell tartani a korlátozásokat. Ám ha találni máshol biztonságos és bevált oltóanyagot, akkor felgyorsítható a folyamat - mondta.

Még tavaly, december 26-án megérkezett Magyarországra az első szállítmány az Európában elsőként engedélyezett Pfizer-BioNTech vakcinából, és szinte azonnal meg is kezdődött az egészségügyi dolgozók oltása. Az oltóanyaggal kapcsolatban azonban számos kérdés felmerült - mutatjuk a válaszokat.