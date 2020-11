Koronavírus: ezzel a két dologgal lehet életet menteni

Az egész közép-európai térségre igaz az, hogy a koronavírus-járvány második hullámának számai és összetettsége alapján is rendkívül komoly kihívással küzd minden ország. Az első hullám alatt abszolút tragédiaként megélt rekordadatoknak most a négy-ötszöröse vált a napi átlaggá - figyelmeztetett Szijjártó Péte. Hozzátette, ez mutatja, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint tavasszal volt.

A gyorsaság és a vakcina segíthet most a legtöbbet. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A két legfontosabb dolog

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) aggódik a járvány európai robbanásszerű terjedése miatt. A részletekért olvassa el a tejles cikket! h i r d e t é s

A miniszter szerint ahhoz, hogy megfeleljenek annak a rendkívül komplikált feladatnak, hogy egyszerre védjék meg az emberek egészségét és biztosítsák a gazdaság, ezáltal az ország működőképességét, két dologra van nagy szükség. Az első a döntések gyorsasága, ezért is terjesztették be az Országgyűlés elé a rendkívüli jogrend meghosszabbítását 90 napra - közölte. Aki most gyors döntéseket tud hozni, az emberéletekben mérhető teljesítményt tud nyújtani - fogalmazott a miniszter. A másik fontos dolog pedig a koronavírus-vakcina mielőbbi beszerzése és alkalmazása.

Decemberben jöhet az orosz vakcina

Az orosz oltóanyag engedélyezése hatalmas mérföldkőhöz érkezik a héten, ami lehetővé teheti, hogy Magyarország decembertől kis mennyiségben, januártól pedig nagy mennyiségben vásároljon ebből a vakcinából - tájékoztatott Szijjártó Péter. Az orosz féllel továbbá a licenc megvásárlásának lehetőségéről is tárgyalnak, hogy Magyarország helyben is elő tudja állítani az új típusú koronavírus elleni oltóanyagot.

Magyarország egyébként már egy kínai állami vakcinagyártónál is regisztrálta vásárlási szándékát, valamint két magántulajdonú társasággal is kapcsolatban áll. Ennek eredményeként Magyarország az elsők között juthat majd oltóanyaghoz Európában. Egészségi állapotáról pedig úgy nyilatkozott Szijjártó, hogy a megfertőződése miatt elrendelt karantén ötödik napján a COVID-19 néhány tünete, így például afejfájásés végtagfájdalom erősödött nála, míg a nátha tünetei és a köhögés csillapodott.

Gyorsteszt előzi majd meg a koronavírus-vakcina beadását idehaza - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!