Koronavírus: ezért nem videóznak az intenzíveken

"Tudom, voltak olyan próbálkozások, hogy esetleg rakjanak ki - persze arc meg minden nélkül - videókat arról, hogy egy COVID-osztályon mi folyik. Jobb, ha nem" - fogalmazott egy nemrég megosztott videóban Dr. Roszkin Richárd intenzíves orvos, akit az év COVID-orvosának választottak. A szakember szerint az intenzív osztályokon elénk táruló látvány egy átlagembernek szinte már elviselhetetlen, és sokszor még a szakembereknek is óriási lelki terhet jelent.

Nagyon súlyos a helyzet

Az orvos azt is elmondta, hogy nagyon súlyos a helyzet az intenzív osztályokon, és ezt a kórházi dolgozók is nagyon nehezen viselik. A koronavírus-fertőzöttek akik oda bekerülnek, nagyon rossz állapotban vannak. "Sokszor néma kórtermekben viziteltünk, mert mindenki vagy aludt, vagy éppen alig kapott levegőt" - fejtette ki. "Ha nem beszéltük volna ki magunkból, akkor miután kijöttünk a fertőző zónából, akkor biztos, hogy nekünk is lett volna mindenféle problémánk a depressziótól kezdve a kiégésig" - tette hozzá.

Segítenünk kell a harcban

"Én elsősorban az üzenném az oltatlanok számára, hogy mindenképpen vegyék fel az oltást" - ezt már Czibula Eszter tüdőgyógyász mondta. Véleménye szerint a COVID-19 elleni védőoltás beadatása nem csak a saját magunk, hanem mások, például a családtagjaink érdekében is kulcsfontosságú. "És természetesen értünk is, mert mi mindennap értük harcolunk, és én azt gondolom, hogy az ő kötelességük is az, hogy nekünk segítsenek ebben a harcban" - hangsúlyozta a szakember.

Dr. Roszkin Richárd kitért arra is, hogy rengeteg orvos és ápolónő dolgozik azért, hogy az oltatlan COVID-betegek is megmeneküljenek, felépüljenek. "Holott lehet, hogy ha oltott, akkor be sem került volna a kórházba" - mutatott rá.