Koronavírus: ezért nem kell félni a vakcinától

Dr. Kulcsár Andrea gyermekgyógyász, afertőző betegségekszakorvosa és védőoltási szaktanácsadó, a DPC oltóközpont szakmai vezetője igyekezett eloszlatni a leggyakoribb kételyeket, amik felmerülnek az új oltóanyagokkal kapcsolatosan. A kérdéseket az Anyakivan blog írója, Semjén Nóra tette fel a doktornőnek, a teljes interjú az alábbi videóban, illetve a blog Facebook és Instagram oldalán is megtekinthető.

A videó forrása: Anyakivan blog

A szakorvos először is leszögezi: a COVID-19 elleni védőoltás beadatása nem kötelező. Mindenki maga döntheti el, szeretne-e élni a vakcina nyújtotta lehetőséggel, így elkerülve a kiszámíthatatlan kimenetelű koronavírus-fertőzés súlyos, akár életveszélyes következményeit.

A gyorsaság kulcsa az új technológia

A kétkedők legtöbbje azzal érvel, hogy a szokásoshoz képest extra gyorsan kifejlesztett vakcina nem tekinthető biztonságosnak, mert a hosszú távú hatásait nem vizsgálták kellően. Dr. Kulcsár Andrea is elismeri, hogy a járványt megelőzően egy oltóanyag kifejlesztési és engedélyeztetési procedúrája 10-15 évig is eltarthatott, azóta azonban számos új technológia vált elérhetővé, amelyek jelentősen felgyorsíthatják ezt a folyamatot. Ilyen a Karikó Katalin nevéhez fűződő messenger RNS-oltás technológiája is, amelynek segítségével relatíve olcsón és gyorsan lehet nagy mennyiségben előállítani az oltóanyagot.

A szakértő kiemeli: a Pfizer-BioNTech vakcina nem tartalmaz sem élő, sem legyengített vírust, az abban található anyagok a szervezet ellenanyag-termelését indítják be előre. Azt azonban nem tudni pontosan, hogy a vakcina hatására termelődő ellenanyagok meddig maradnak meg a szervezetben, ahogy azt is vizsgálják még, hogy pontosan mennyi ellenanyag szükséges ahhoz, hogy védettnek mondhassuk magunkat a fertőzéssel szemben.

Az oltóanyag ellenjavallatai országonként eltérőek lehetnek. Fotó: Getty Images

Miért nem oltható mindenki?

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a COVID-19 elleni vakcinát nem kaphatja meg mindenki. Dr. Kulcsár Andrea ismertette: a Pfizer-BioNTech oltóanyagnak van egy alkalmazási leirata, amelyben szerepelnek az ellenjavallatok - ilyenek például a 16 évnél fiatalabb életkor, a várandósság vagy a súlyos allergiás reakció. Ezek az ajánlások azonban országonként eltérőek lehetnek. Mint a szakértő elmondta, Amerikában például a várandósok is megkaphatják a védőoltást, mert ott relatíve magas volt a koronavírus-fertőzés a várandósok körében. Nagy-Britanniában alapesetben nem javasolják az oltást a kismamáknak, ám ha egy várandós valamilyen egyéb betegsége miatt a veszélyeztetettek közé tartozik, akkor megkaphatja a vakcinát. "Magyarország azon az állásponton van, hogy kivár: megvárjuk a tapasztalatokat, és akkor javasoljuk majd az oltást a várandósság alatt is, ha külföldön már több ezer kismama megkapta az oltást, és látjuk a gyermekszületés végkimenetelét. Ez segít megtartani az emberek biztonságérzetét."

A 16 éven aluliak körében annyira kevés volt az igazolt fertőzés, hogy ezen a korcsoporton még nem végeztek kellő számú vizsgálatot ahhoz, hogy olthatóak legyenek, míg a fertőzésen 3 hónapon belül átesetteknek felesleges a vakcina, hiszen a szervezetükben már termelődött ellenanyag. Az anafilaxiás sokk is kizáró ok nálunk, bár a doktornő hozzáteszi: Amerikában a súlyos allergiás reakciókra hajlamos egyéneket is oltják kórházakban, ahol szükség esetén sürgősségi ellátást kaphatnak. Ez azonban nem gyakori, világszerte a több millió beadott vakcina csupán 6 regisztrált esetben váltott ki allergiás reakciót.

Ne dőljünk be a csalóknak!

Az oltóanyag kifejlesztésével együtt már megjelentek azok a csalók is, akik a vakcina iránt érdeklődők pénzét vagy személyes adatait szeretnék megszerezni. Dr. Kulcsár Andrea szerint fontos, hogy résen legyünk és csakis megfelelő, hiteles forrásból tájékozódjunk. A hivatalos weboldalon és az oltópontokon is szükséges a regisztráció, amihez tájékozódó adatbegyűjtés is tartozhat. Ám ha valaki online pénzért kínálja a regisztrációt vagy akár az oltóanyagot, akkor biztos, hogy átverésről van szó. A doktornő kiemelte: az oltóanyagok szigorúan zárt rendszerben elérhetők, onnan magánszemélyek kezébe kerülni nem tudnak. A speciális tárolási feltételek miatt az oltóanyag csak a hivatalos oltópontokon elérhető - ezekből jelenleg 23 működik országszerte, itt végzik az egészségügyi dolgozók beoltását.

