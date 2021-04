Koronavírus: ezért kezdjen el sportolni még ma

Koronavírus: változik a kijárási tilalom hétvégétől - részletek!

A mozgás áldásos hatásait eddig sem győzték eleget hangsúlyozni a tudósok, de most érdemes még egy dolgot kiemelni: egy, a British Journal of Sports Medicine-ben április 13-án online megjelent tanulmány szerzői szerint ugyanis a rendszeres fizikai aktivitás segíthet hatékonyan csökkenteni a súlyos szövődmények kialakulásának kockázatát koronavírus-fertőzetteknél.

A kutatásról

A webMD összefoglalója szerint a tudósok 48 440 fő adatait elemezték a kutatásukhoz, akik közül mindenkinek volt pozitív koronavírustesztje 2020. január 1 és október 21 közt. Az alanyok átlagéletkora 47 év, és 62 százalékuk volt nő. A kutatók több csoportra osztották őket az alapján, hogy mennyit mozognak egy héten, és arra jutottak, hogy a legaktívabbakhoz (a heti legalább 150 percet mozgókhoz) képest a "következetesen inaktívaknál" 226 százalékkal nagyobb volt annak a veszélye, hogy kórházba kerülhetnek a COVID-19 miatt, 173 százalékkal, hogy intenzív osztályon ápolják őket, és 149 százalékkal, hogy nem is élik túl a fertőzést.

A rendszeres fizikai aktivitás segíthet hatékonyan csökkenteni a súlyos szövődmények kialakulásának kockázatát koronavírus-fertőzötteknél. Fotó: Getty Images

A kevesebbet, heti 11-149 percet mozgókhoz képest is szembetűnő, mennyivel jobban veszélyeztethetik a koronavírus-fertőzés súlyos szövődményei a teljesen inaktívakat: 120 százalékkal nagyobb eséllyel kerültek kórházba, 110 százalékkal valószínűbben volt szükségük intenzív osztályos ápolásra, és 132 százalékkal valószínűbben haltak bele a vírusba, mint mérsékelten aktív társaik.

Mi lehet a kapcsolat?

A tudósok szerint a mozgás javíthatja az immunfunkciót, továbbá jobb tüdőkapacitáshoz, illetve a szív- és érrendszer, valamint az izmok jobb működéséhez vezethet - ezek mind-mind csökkenthetik a koronavírus-fertőzésnek az emberi szervezetre gyakorolt negatív hatásait. Persze, sokak szerint a koronavírus-járvány is otthonülőbbé teszi az embereket, emiatt sokan hónapok óta szinte ki sem dugták az orrukat otthonról. Az edzőtermek hónapokra bezártak, és a szabadban való sportolást sem tudja mindenki megoldani. A szakemberek szerint viszont akkor se süppedjünk bele az otthonunk kényelmébe, hanem keressük azokat az akár csak néhány perces lehetőségeket is, amikor mozoghatunk. A kevés is jobb, mint a semmi, és ezek a hasznos percek összeadódnak.

Érdemes otthon munka közben is rendszeresen tartani egy kis szünetet, amikor átmozgatjuk magunkat, vagy ugrálunk egy kicsit a kedvenc zenénkre. Akinek van kutyája, iktasson be hosszabb sétákat, vagy vigye le egyel többször kis kedvencét. A séta egyébként is nagyon sokat számít, hogy megőrizzük egészségünket, és aktívak tudjunk maradni - akár idősebb korban is.

