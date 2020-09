Koronavírus: ezért is jó, ha maszkot hordunk

A maszkhasználat az új típusú koronavírus elleni védekezés egyik alappillérének számít. Az újonnan diagnosztizált betegek adatai alapján azonban a szakemberek arra következtetnek, hogy a védőeszköz nemcsak a kórokozó terjedését nehezíti meg, hanem abban is segít, hogy kisebb eséllyel alakuljon ki súlyos betegség a megfertőződést követően. A maszknak köszönhetően ugyanis kevesebb vírusrészecske tud bejutni az orr- és szájüregbe - olvasható a Semmelweis Egyetem oldalán.

Csökkentheti a súlyos betegség kialakulásának kockázatát.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A maszk meglepő előnye

A feltételezések szerint tehát a maszk nemcsak arra jó, hogy minél kevesebb kórokozót juttassunk a levegőbe, hanem arra is, hogy csak csekély mennyiséget szívjunk be. Ezáltal pedig megvédhet minket attól, hogy súlyos kimenetelű koronavírus-fertőzésünk alakuljon ki. Ez a hipotézis egyébként összhangban áll azzal a régóta fennálló elmélettel, miszerint a betegség súlyossága arányos a bejutott vírusszámmal.

Ezért fontos a maszk

A mindenkire kiterjedő maszkhasználat fontossága márciusban vált nyilvánvalóvá, amikor kiderült, hogy az új típusú koronavírus már a tünetek megjelenése előtt, tehát a lappangási idő alatt is képes továbbfertőzni másokat. Ráadásul azok is ugyanolyan eséllyel adják tovább a COVID-19-et, akiknél egyáltalán nem jelentkeznek panaszok. Az általános maszkhasználat azonban ezt képes megakadályozni.

Közben világszerte már számos kutatás bebizonyította, hogy a populációra kiterjedő maszkhasználat és a járványkontroll között erős összefüggés van. A legutóbbi bostoni adatok pedig azt mutatják, hogy az általános maszkviselésnek köszönhetően az egészségügyi dolgozók körében is csökkent a koronavírus-fertőzés előfordulási aránya.

