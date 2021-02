Koronavírus: ezekben a városokban lángolhat fel újra a járvány

Koronavírus: "bármelyik vakcina jobb, mint a betegség" - kattintson!

Az 5. héten elvégzett vizsgálatok eredményei alapján úgy tűnik, hogy az új típusú koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért koncentrációja országos átlagban ismét emelkedik - számolt be róla az NNK. Budapest északi és déli részén, valamint Győrben, Miskolcon és Székesfehérváron egyértelműen növekvő tendencia tapasztalható, Békéscsabán és Kecskeméten azonban csökkenést mértek.

Egyes helyeken az új esetek számának mérsékelt ugrására lehet számítani. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Jelenleg Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Miskolcon, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Szekszárdon mérsékelt a koronavírus-koncentráció. A többi vizsgált városban viszont egyelőre alacsony a szennyvízben mért koncentráció. Ez azt jelenti, hogy kis mértékben ugyan, de még mindig számos tünetes és tünetmentes személy üríti a vírust hazánkban, egyes helyeken pedig az új esetek számának mérsékelt ugrására lehet számítani.

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a koronavírus-járvány lassítása érdekében. A kedvező tendencia fenntartásához pedig kiemelten fontos a járványügyi szabályok betartása. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Tartsuk be a legalább másfél méteres szociális távolságot, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk az orrot és a szájat is eltakaró maszkot. A jogszabályban előírt helyeken se feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is. Ezeket betartva meg tudjuk fékezni az új típusú koronavírus közösségi terjedését.

