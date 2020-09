Koronavírus: ez változott mától a közlekedésben

Szeptember 15-étől kizárhatók az utazásból azok, akik nem takarják el az orrukat és szájukat maszkkal, kendővel vagy sállal. A MÁV és a Volánbusz is arra kéri utasait, hogy tartsák be a koronavírus-járvány elleni védekezéshez kapcsolódó közegészségügyi előírásokat, lázzal vagy meghűléses tünetekkel járó betegség esetén pedig ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Fokozott ellenőrzés lesz

A MÁV-START keddtől fokozottan ellenőrzi a vonatokon a koronavírus terjedésének megfékezését célzó szabály betartását a Készenléti Rendőrséggel, a polgárőrséggel és a vagyonőrökkel együttműködve. De a Volánbusznál is fontos változás lép életbe: az autóbuszvezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és kötelezettségének egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Utazás közben pedig a jegy- és bérletellenőrök figyelik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítást követően, lakott területen megállva kizárják az utazásból az érintetteket - áll a közleményben.

Budapesten még szigorúbbak a szabályok

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a koronavírus-járvány második hulláma miatt Budapesten tobvább szigorodnak a maszkviselési szabályok. Ennek értelmében az üzleteken és a tömegközlekedési eszközökön kívül a mozikban, a színházakban, a hangversenyeken, a cirkuszi előadásokon, valamint a hasonló intézmények zárt tereiben, illetve a társasházi közgyűléseken is kötelező lesz az orr- és szájnyílást eltakaró maszk használata. A maszkviselési kötelezettség megsértőire pedig 15 ezer forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak majd.

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Így várhatóan péntektől élnek az új szabályok, amelyek szintén az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését szolgálják.

