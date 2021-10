Koronavírus: ez növelte az oltási hajlandóságot a szomszédban

Romániában hétfőn túllépte a hatmilliót a legalább egy adag koronavírus elleni vakcinával beoltottak száma, ami a 19,3 milliós lakosság 31, míg a beoltható 12 év felettiek 35,3 százalékát teszi ki. Ezzel az átoltottsággal - amely kevesebb mint fele az uniós átlagnak - Románia csak Bulgáriát előzi meg az Európai Unióban.

Több mint ötszörösére emelkedett az oltási hajlandóság az utóbbi egy hónapban.

A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Lassan haladnak az oltással

Az országban március 3-án lépte át a beoltottak száma az egymilliós, március 30-án a kétmilliós, április 25-én a hárommilliós, május 18-án pedig a négymilliós küszöböt. Tavasszal tehát kevesebb mint egy hónap kellett ahhoz, hogy újabb millióval emelkedjen a beoltottak száma, május közepétől azonban megkezdődött a járványügyi korlátozások felszámolása, így az oltás iránti érdeklődés rohamosan csökkenni kezdett. A újabb milliós küszöbértékek meghaladásához már - mind az ötmilliós, mind a hatmilliós szint meghaladásához is - rendre két és fél hónapra volt szükség. Az oltakozás üteme május végétől szeptember elejéig több hullámban napi 5700-ig csökkent.

Hamarosan az 5-11 éveseket is olthatják Európában.

Az oltási hajlandóság szeptember 10-étől kezdett újra emelkedni, miután a kormány bejelentette, hogy belföldön is bevezeti az uniós védettségi igazolvány, az úgynevezett "zöld útlevél" használatát. A szeptember 17-én kiadott kormányhatározat óta e nélkül már nem lehet se vendéglőbe, se moziba, se sportlétesítményekbe menni azokon a településeken, ahol a lakosság több mint 3 ezreléke fertőzött. Az újonnan beoltottak száma az első héten 75, később 50, az utóbbi két hétben pedig 20-25 százalékkal haladta meg az előző hetit. Hétfőn pedig már átlépte a napi 30 ezret a naponta beoltottak utolsó egyhetes mozgóátlaga, ami több mint ötszöröse a védettségi igazolvány szeptemberi bevezetésekor átlagosnak számító napi 5700-nak.

Közben jelentősen durvult a helyzet

Ahogy mi is beszámoltunk róla, hétfőn Lucian Bode belügyminiszter az nyilatkozta a sajtónak, hogy Romániában több mint 1900 koronavírusos beteg várja a kórházak betegfelvételi osztályain, hogy ágy szabaduljon fel számukra. A kritikussá vált romániai járványhelyzet az Egészségügyi Világszervezetet (WHO) is arra késztette, hogy oxigéndúsítókat ajánljon fel a túlterhelt román kórházaknak és részt vállaljon az oltási kampány fellendítésében. A WHO szakemberei hétfőn a román oltási kampány illetékeseivel tartott távértekezleten próbálták megérteni, hogyan válhatott világelsővé az egymillió lakosra jutó COVID-19-es halálesetek száma tekintetében egy olyan európai uniós ország, amelyben bármely, az EU-ban elfogadott vakcina korlátozás nélkül rendelkezésre állt.

Az Európai Unióban több mint 591 millió példányban állították ki idáig a koronavírus elleni védettséget igazolni hivatott, digitális COVID-igazolványt. Az Európai Bizottság közlése szerint már négy kontinens 43 országa csatlakozott az uniós rendszerhez.