Koronavírus: ez jelzi, hogy leáldozóban van a járvány

A koronavírus-járvány terjedésének lassulását, legrosszabb esetben stagnálását mutatja a terjedés dinamikáját mérő R reprodukciós mutató pénteken ismertetett, Angliára kiszámított új becslési sávja. A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) számításai alapján az R mutató Angliában - az Egyesült Királyság messze legnépesebb országában - jelenleg 0,8 és 1 között van. Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 8-10 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.

Nemzetenként érdemes kiszámolni a rátát

A SAGE eddig az Egyesült Királyság egészére dolgozta ki hetente az R becslési sávot. Pénteki közleménye szerint azonban most már pontosabb képet nyújt, ha az ország egyes nemzeteinek reprodukciós rátáját külön-külön számítják ki, mivel a járványkezelés is egyre inkább helyi jellegűvé válik. A most közzétett új, 0,8-1 közötti becslési sáv a testület ismertetése szerint azt valószínűsíti, hogy az Angliában naponta bekövetkező új fertőződések számának változása a stagnálás és a 0,4 százalékos csökkenés közötti sávban lehet.

Angliában várhatóan stagnálni vagy csökkenni fog az új fertőzöttek száma.

Képünk illusztráció

Az újonnan kiszámolt angliai reprodukciós ráta minimális mértékben emelkedett: a múlt héten a becslési sáv felső széle is az 1-es érték alatt volt. A brit egészségügyi minisztérium péntek este ismertetett friss napi és heti járványügyi adatai ugyanakkor a nagy-britanniai koronavírus-járvány egyre nagyobb ütemű visszavonulását jelzik. A szaktárca közölte: pénteken 52-en, a pénteken véget ért egy hétben 302-en haltak meg COVID-19 betegségben - ez tavaly szeptember óta a legalacsonyabb heti halálozási szám. A COVID-19 okozta halálozások heti száma egy hét alatt 38,2 százalékkal csökkent Nagy-Britanniában.

Sikeres volt az oltási kampány

A brit koronavírus-járvány januári tetőzése idején előfordult, hogy naponta több mint 1300-an haltak meg COVID-19-ben. Az egészségügyi minisztérium pénteki adatsora alapján az elmúlt hét napban 690-nel, az előző egyheti időszakhoz mérve 23,5 százalékkal 2241-re csökkent a COVID-19 betegséggel újonnan kórházba szállított páciensek száma. Egybehangzó szakértői vélemények szerint a járványügyi mutatók folyamatos javulása elsődlegesen az oltási kampány eredménye.

A brit egészségügyi minisztérium pénteki ismertetése szerint eddig 31 301 267-en kapták meg az első adagot a Nagy-Britanniában forgalmazott két oltóanyag - a Pfizer/BioNTech vagy az Oxford/AstraZeneca vakcina - valamelyikéből. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt brit lakosság több mint 60 százaléka már részesült az első oltási dózisban. A szaktárca tájékoztatása szerint a második oltási dózist eddig 4 948 635 embernek adták be, így az első és a második beadott oltási adagok száma együtt átlépte a 36 milliót.

A brit kormány célkitűzése az, hogy április közepére az 50 éven felüli korosztály mindegyik tagja, július végére pedig a teljes brit felnőtt lakosság - hozzávetőleg 52,7 millió ember - megkapja a koronavírus elleni oltás első adagját. Boris Johnson brit miniszterelnök pénteki Twitter-üzenetében ugyanakkor azt kérte, hogy zárt térben egyelőre a beoltottak se tartsanak társasági összejöveteleket. Johnson felhívta a figyelmet arra, hogy a jelenlegi szabályok értelmében szabadtéren is legfeljebb hat, nem egy háztartásban élő ember tartózkodhat együtt.

