Koronavírus: ez az ország kezelte legjobban a járványt

Míg a világjárvány tombol az amerikai kontinensen és ismét fellángolni látszik Európában, a távol-keleti országok jelentős részében sikerült kontrollálni a vírus terjedését. Az egyik legsikeresebben védekező Dél-Koreában ráadásul anélkül tudták csökkenteni a megbetegedések számát, hogy a gazdaság vagy az egészségügy megbénult volna. Pedig a félszigeten nagyon korán, már január 20-án diagnosztizálták az első koronavírusos esetet, február elején pedig gyors terjedésbe kezdett a vírus itt is. Az Eurekalert portálon is közzétett kutatás összegyűjtötte azokat a tényezőket, amelyek hozzájárultak a sikeres védekezéshez.

Rengeteg embert teszteltek

A Dél-Koreai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ már az első esetek diagnosztizálását követőn, januárban kidolgozta a lakosságot általánosan szűrő pcr-tesztek rendszerét. A diagnosztikai készletek gyártását februárban kezdték meg, április 15-ig pedig összesen 534552 embert teszteltek, vagyis ezerből 10,4 lakos tudhatta, megfertőződött-e. Ez világszinten is kiemelkedő arány volt akkoriban. Dél-Korea 600 szűrőközpontot működtetett ekkor (köztük 71 érintésmentes autós központtal), és több mint 90 orvosi intézmény elemezte ki a mintákat.

Hatékony ellátórendszer

A kutatás szerint az egészségügyi ellátórendszer működése kulcsfontosságú szerepet töltött be a járvány elleni sikeres védekezésben. A gyorsan meghozott szigorítások, a magánszektorral való hatékony együttműködés, a szigorú kontaktkutatás, az adaptív egészségügyi rendszer és a kormány által irányított kommunikáció mind fontos szerepet játszott abban, hogy sikerült úrrá lenni az országnak a járványhelyzeten. A kormány nyilvánosságra hozta a betegek epidemiológiai eredményeit és a régiók fertőzöttségének arányát, a lakosság így jól tájékozott volt a járvány veszélyeit illetően.

Egységes társadalom

A járvány elleni védekezést nagyban segítette az ország politikai és társadalmi berendezkedése. Az önkormányzatok korlátozott autonómiát élveznek, a közegészségügy irányítása központosított, ami lehetővé teszi a dél-koreai hivatalok számára, hogy gyorsan hozhassanak helyi szintű döntéseket is. A 2015-ös, jóval kisebb MERS-járványt követően a kormány kibővítette a pandémiás reakciók jogi és adminisztratív határait is, aminek köszönhetően járványhelyzetben jóval gyorsabban hozhattak meg bizonyos döntéseket. A vírus elleni küzdelemben ráadásul a lakosság is egységes állásponton volt: egy nemrég készített felmérés szerint a dél-koreaiak 84 százaléka elfogadja a személyi jogok egy részének elvesztését a közegészség-biztonság szempontjából szükséges kompromisszumként.

Források biztosítása

Dél-Korea a világ legfejlettebb és leggazdagabb országainak egyike, és természetesen a járvány elleni védekezés sikerét az anyagi lehetőségek is befolyásolták. A tesztelés, a karantén és a kezelés minden költségét az állam biztosította, a lakosok válláról így nemcsak jelentős anyagi terhet vett le, de arra is biztatta őket, hogy sűrűn teszteljék, megfertőződtek-e. Ezenkívül március 17-én a dél-koreai törvényhozó testület 12 nap alatt 10,1 milliárd dollár kiegészítő költségvetést fogadott el a járvány elleni védekezésre, új eszközök beszerzésére és az egészségügyi dolgozók számára.