Koronavírus: ez alapján sorolják be az országokat

Ahogy arról a Házipatika.com is beszámolt, Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap délelőtt jelentette be, hogy a külföldi koronavírusos esetek számának emelkedése miatt szigorítanak a magyar határokon. Piros, sárga és zöld kategóriába sorolták az államokat, és ez alapján szabták meg, hogy az onnan érkezők milyen feltételekkel léphetnek be az ország területére. A rendelkezések meglehetősen bonyolultnak tűnnek, illetve több kérdés is felmerült, ezért a Magyar Nemzet megkereste Müller Cecília országos tisztifőorvost, hogy adjon bővebb tájékoztatást.

Két adatot vesznek figyelembe

Kifejtette, hogy az operatív törzs hetente értékeli újra az államok koronavírus-járvány szerinti besorolását, ám ha olyan esemény adódik, ami hirtelen megnöveli a fertőzések számát egy adott országban, soron kívül is reagálnak majd. "Két adatot veszünk figyelembe ahhoz, hogy a pandémiás veszély szerint milyen színbe sorolunk egy országot. Az aktuális koronavírus-fertőzöttek száma mellett az elmúlt két hét mozgóátlagát is nézzük" - mondta a lapnak Müller Cecília.

Februárban így ellenőrizték a külföldről érkező utasokat a debreceni repülőtéren, és ma éjféltől ismét erre kell számítani. Fotó: Getty Images

Így maradhat egy ország zöld

A tisztifőorvos szerint a két adat alapján reálisan lehet összevetni egy adott ország járványügyi helyzetét a magyarországival. "Hazánkban nem ugrott meg az új fertőzöttek száma, s hasonlóan kedvező a helyzet Szlovákiában, valamint lakosságarányosan néhány másik európai uniós országban. Ezek az államok kapnak zöld besorolást, így semmilyen utazási korlátozás nem lép hatályba velük kapcsolatban. Sárga besorolást kapnak azok az államok, amelyekben magasabb az új pozitív esetek száma, de még nem érték el a tömeges megbetegedések fázisát, legfeljebb lokálisan rosszabbodott jelentősen a pandémiás helyzetük. Vörös besorolást akkor kap egy adott állam, ha területe egészén tömegesen betegszenek meg az emberek COVID-19-ben. Ekkor alapesetben nem fogadunk nem magyar állampolgárokat" - fejtette ki Müller Cecília. A nemzetközi pandémiás helyzet színek szerinti ábrázolása egyebek mellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lesz látható.

Azzal kapcsolatban, hogy augusztus elsejétől az állam nem állja a Magyarországra lépők tesztelési költségeit, Müller Cecília hangsúlyozta: ez csak a beutazásra vonatkozó rendelkezés, a Nemzeti Népegészségügyi Központ a jövőben is elvégzi a járványügyi biztonság fenntartásához szükséges és az eljárásrendnek megfelelő teszteket. A beutazók önköltséges tesztjeivel összefüggésben pedig megjegyezte, hogy nincsen szabott, "állami ár", a laboratóriumok maguk állapítják meg díjtételeiket. Annak a labornak az eredménye fogadható el, amelyiknek van mikrobiológiai laboratóriumi diagnosztikára jogosító működési engedélye.