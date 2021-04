Koronavírus: ez a WHO véleménye a kínai vakcinákról

A testület a március 22-e és 25-e közötti ülésén vizsgálta a kínai koronavírus-vakcinákat. A rendelkezésre álló adatok megfelelhetnek a WHO által követelt kritériumoknak, de további adatokra van még szükség - mondta a testület elnöke. Reményei szerint azonban április végére elkészülnek a két védőoltással kapcsolatos ajánlások.

Két kínai vakcinát is vizsgál a WHO. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"Bizonyították hatásukat"

A szakértők szerint a WHO jóváhagyását kérelmező két kínai vakcina bebizonyította a biztonságosságát és a COVID-19-cel szembeni jó hatásosságát a tüneteket mutató betegek esetében. "További adatokra van azonban szükség az idős és más betegségektől szenvedő emberekkel kapcsolatban" - mutatott rá a SAGE. A testület szerint a bevezetésük után a két vakcina hatásosságával és biztonságosságával kapcsolatban kutatásokat kell folytatni, hogy felmérjék a lakosságnak e két rétegére gyakorolt hatásaikat.

Vizsgálják az oxfordi vakcinát

A WHO emellett az AstraZeneca-féle oltóanyag biztonságosságának monitorozását is folytatja. Kiemelték ugyanakkor, hogy az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett, úgynevezett oxfordi vakcina előny-kockázat profilja hangsúlyosan a használata mellett szól. A készítmény használatát a SAGE is biztonságosnak tartja, ugyanis számos felhasználó ország jelzőrendszereket állított fel, és nem érkeztek jelentések problémákról.

