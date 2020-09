Koronavírus: ez a mutáció terjedhet Magyarországon is

A vírusok természetes módon mutálódnak. Az elmúlt hónapokban már az új típusú koronavírusnak is több változatát fedezték fel. A szingapúri kutatók azonban egy olyan mutációt azonosítottak augusztus közepén, amely nemcsak a kórokozó terjedésének ütemét befolyásolja jelentősen, hanem a vírus által okozott betegség lefolyását is.

Azonosították a SARS-CoV-2 egy új variánsát, a D614G-t. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ezt kell tudni az új variánsról

Az új típusú koronavírus D614G elnevezésű mutációja a Reuters beszámolója szerint az eddigieknél enyhébb tüneteket okoz, így a fertőzöttek gyógyulási esélyei is jobbak. Ez egyébként nem számít egyedi esetnek, hiszen jellemző a vírusokra, hogy mutálódás közben gyengül az erejük. Ez a variáns ugyanakkor tízszer ragályosabb, mint az eredeti változat, tehát sokkal rövidebb idő alatt képes széles körben elterjedni.

Ha megnézzük a magyar koronavírus-fertőzöttek ugrásszerű növekedését, valamint azt, hogy a kórházi kezelésre szoruló betegek, illetve az elhunytak száma viszont nem növekedett jelentősen, valószínűsíthető, hogy jelenleg itthon is ez az új mutáció terjed. Ez alapján pedig fel kell készülnünk arra, hogy az új esetek napi száma meredeken növekedni fog majd a közeljövőben. Fennáll a veszélye továbbá, hogy ezzel a variánssal szemben hatástalanok lesznek az eddig alkalmazott gyógyszerek és a készülő vakcinák.

Nagyobb az újrafertőződés esélye

Ha a vírus mutációkat hoz létre, az megváltoztathatja az immunvédekezés célpontját, vagyis azt, hogy mire alakuljon ki ellenanyag - idézte az mfor.hu Szendi Gábor pszichológust. A szakember arra hívta fel a figyelmet egyik cikkében, hogy minél változóbb egy kórokozó, annál nagyobb az újrafertőződés esélye. Így pedig a nyájimmunitás kialakítása és a hatékony vakcina kifejlesztése is sokkal nehezebbé válhat. A koronavírus mutálódása ráadásul az eddigi teszteket is érvénytelenítheti, mivel a kór hatására termelődő antitestek is megváltozhatnak, amelyek kimutatásához új szűrési módszereket kell kidolgozni.

