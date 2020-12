Koronavírus: ez a jövőbeni járványoknál is fontos lesz

Jövőbeni járványok szempontjából is fontos megállapításokra jutott egy friss retrospektív keresztmetszeti tanulmány, melyet még koronavírus-járvány első hullámában, március-áprilisban végeztek a New York Queens városrészében működő Elmhurst kórház szülészeti osztályán. Az Independent Onlinebeszámolója szerint a kutatásban 130 terhes nőt vizsgáltak, és kiderült egyharmaduk koronavírus-fertőzött volt. A pozitív eredményű nők 72 százaléka pedig semmilyen COVID-19-re utaló tüntet nem produkált. Mindez azért fontos megállapítás, mert alátámasztja, milyen rohamosan is terjedt a koronavírus a járvány korai szakaszában, amikor még a vizsgálatok nagy része csak a tüneteket mutató páciensekkel foglalkozott.

A vizsgált koronavírus-pozitív terhes nők 72 százaléka tünetmentes volt. Fotó: illusztráció, Getty Images

A PLOS One című folyóiratban megjelent tanulmányban a szerzők ezzel kapcsolatban megjegyzik, az Elmhurst kórházban a pozitív esetek aránya jóval nagyobb volt, mint a metropolisz más intézményeiben, ennek okai pedig a városnegyedre jellemző lakosság társadalmi egyenlőtlenségében keresendőek.

Fontos az általános tesztelés

Akárhogy is, ez a tanulmány rámutat a járványkezelés egy neuralgikus pontjára, mégpedig a tünetmentes emberek szűrésének fontosságára mind a szülészeteken, mind a kórházak más egységeiben.

"A jövőben járványokban is érdemes lesz körültekintően megvizsgálni a szülészeti szűrővizsgálatok adatait, mivel a terhes nők a szociális távolságtartó intézkedések ellenére is kénytelenek igénybe venni az egészségügyi ellátást, többségük pedig a fiatal és egészséges lakosságot reprezentálja" - mondta Dr. Sheela Maru, a Mount Sinai kórház munkatársa, a tanulmány egyik szerzője. Hangsúlyozta, az általános tesztelés a szülészeteken a személyzet és a betegek biztonsága szempontjából is fontos, a pozitív nők izolálásával pedig megelőzhetővé válnak az intézményen belüli fertőzések.

