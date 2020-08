Koronavírus: evéshez készítettek szájmaszkot

Amerikai kutatók videóra vették, miként képesek a különböző maszkok megakadályozni az új típusú koronavírus terjedését. Részletek és a látványos felvételek itt.

A híres japán papírhajtogató technika, az origami segítségével létrehozott eszközt, amely egy hagyományos szájmaszk és egy papírszalvéta ötvözete, múlt pénteken mutatta be egy tokiói sajtótájékoztatón és egy YouTube-videóban a Saizeriya étteremlánc, amely olasz fogások japánosított változatait kínálja vendéglőiben. A videón látható, amint a maszk kettényílik a szájnál, lehetővé téve az étel- és italfogyasztást, miközben a papírszalvéta egyfajta papírzsebkendőként továbbra is eltakarja az arc alsó részét.

Törékeny megoldásnak tűnhet, de a papírszalvéta megakadályozhatja a cseppképződést - mondta Horino Isszei, a Japánon kívül Kínában, Hongkongban, Tajvanon, Ausztráliában és Szingapúrban is vendéglőket üzemeltető cég elnöke. A cégtulajdonos felszólította a többi étteremláncot is a szerinte könnyen elkészíthető és olcsó "étkezési" szájmaszk bevezetésére, "hogy az emberek a járványos időkben is élvezhessék az éttermi vendéglátás örömeit".

Az új, praktikus szájmaszk működését az alábbi videóban tekintheti meg.