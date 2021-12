Koronavírus: Európa így készül az omikron variáns ellen

Karikó Katalin szerint a Pfizer akár 31 nap alatt képes új oltóanyagot fejleszteni a koronavírus omikron variánsa ellen.

"Ha szükségessé válna a meglévő vakcinák módosítása, három-négy hónap alatt engedélyezhetnénk azokat" - húzta alá Cooke az Európai Parlament előtti keddi beszámolójában a Reuters hírügynökség cikke szerint. Hozzátette, az érintett gyógyszeripari vállalatoknak ebben az esetben igazolniuk kell először, hogy gyártási rendszerük megfelelően működik a módosított vakcinákkal is, majd klinikai vizsgálatok során kell felmérniük, hogy azok valóban működnek-e a gyakorlatban is.

Az omikron variáns megjelenése miatt szükségessé válhat a mostani vakcinák módosítása. Fotó: MTI/Vajda János

Ezzel együtt Cooke hangsúlyozta, hogy még ha az új variáns széles körben el is terjed, a jelenleg alkalmazott oltások továbbra is védelmet nyújtanak. Egyelőre az sem ismert ráadásul, hogy ténylegesen szükséges-e módosítani a vakcinákat, ugyanakkor az EMA felkészült erre a forgatókönyvre is.

Mint azt megírtuk, Stéphane Bancel, a Moderna biotechnológiai vállalat vezérigazgatója egy keddi interjúban már felvetette, hogy a mostani vakcinák nem valószínű, hogy ugyanolyan védelmet nyújtanának a koronavírus omikron variánsával szemben, mint a korábbi változatok ellen. Az omikron a többi között több olyan mutációt is hordoz, amelyek már a béta és a gamma variánsban is előfordultak, és amelyekről ismert, hogy csökkentik a védőoltások hatékonyságát. Az omikron ráadásul ezen felül 26 teljesen egyedi mutációval is rendelkezik, amelyek egy része éppen a vírus azon régióit érinti, amelyet a vakcináció révén kialakuló antitestek megcéloznak.

Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke szerint valószínűleg a napokban tetőzik a koronavírus-járvány negyedik hulláma Magyarországon.