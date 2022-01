Koronavírus: erre figyelmeztet a vezető háziorvos

Szignifikánsan megnőtt január első napjaiban a légúti tünetekkel a háziorvosokhoz forduló betegek száma, ez pedig azt mutatja, hogy szinte teljesen összeért a koronavírus negyedik és ötödik hulláma - idézi az Infostart Békássy Szabolcsot, a Háziorvosok Online Szervezetének elnökét, országos kollegiális szakmai vezető háziorvost. A szakember úgy vélekedik, mindezt az omikron variáns gyors, robbanásszerű terjedése magyarázza.

Koronavírus: nem hordott maszkot, börtönbe zártak egy idős nőt.

Omikron: enyhébb, náthaszerű tünetek

Békássy arról is beszélt, hogy egyre nehezebb a praxisok dolga a differenciált diagnosztika tekintetében is. "A védőoltásoknak köszönhetően azért azt tapasztaljuk, hogy az omikron variáns esetében sokkal enyhébbek a tünetek, szinte náthaszerűek, illetve torokfájásra panaszkodnak a pácienseink. Azt is látjuk, illetve a Nyugat-Európából érkező hírekből is tapasztaljuk, hogy itt van az influenzajárvány is" - mutatott rá.

Békássy Szabolcs felhívta továbbá a figyelmet, hogy ha légúti tüneteket tapasztalunk, ne személyesen keressük fel a háziorvost, hanem telefonon vagy egyéb csatornákon keresztül. Mint hangsúlyozta, így elkerülhető a váróhelyeken történő fertőzés.

Tavaly átlagosan 18 percenként meghalt valaki a COVID-19 miatt Magyarországon. Ausztriában eközben negyedennyien haltak bele a vírus szövődményeibe.