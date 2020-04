Koronavírus: erre figyeljünk, ha tojást eszünk

A halálos áldozatok száma 16-ra emelkedett, közülük a legtöbben szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedtek, de volt köztük rosszindulatú daganatos megbetegedésben szenvedő is - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. A koronavirus.gov.hu oldalon is közzétették a halálos áldozatok listáját, koruk, nemük és krónikus alapbetegségeik feltüntetésével - erről korábbi cikkünkben mi is írtunk.

Koronavírus: erre figyel egy orvos vásárlás előtt, közben és után A családorvos rendkívül körültekintően jár el, ha el kell mennie a boltba. Azt mondja, a koronavírus-járvány miatt muszáj a legalapvetőbb tevékenységeket is teljesen újragondolni. Cikkünkből kiderül, mit hogyan csinál, tanácsai pedig mindenki számára hasznosak lehetnek. Részletek itt.

Kerülni kell a nem hiteles hírforrásokat

Müller Cecília beszélt arról is, hogy van ok az örömre, hiszen már 37-en távoztak gyógyultan az intézményekből. A következő időszakban jelentősen növekedni fog a laboratóriumi vizsgálatok száma, minden gyanús esetet kivizsgálnak. Ezenkívül köszönetet mondott mindenkinek, a frontvonalban dolgozó egészségügyi dolgozók mellett azoknak is, akik a kijárási korlátozás szabályait betartva segítenek a fertőzési lánc megszakításában, a járványgörbe laposításában. Külön köszönetet mondott azoknak, akiknek a korábbi életmódjukból adódóan - mint például a sportolók, művészek - fokozottan nehéz otthon maradniuk, ezt mégis megteszik.

Müller Cecília szerint fontos, hogy a bezártságban mindenki megtalálja azt az elfoglaltságot, amelyben örömét leli, a rossz érzéseket pedig senki se fojtsa káros szenvedélyekbe, helyette beszéljék ki azt barátokkal, szakemberekkel. Természetesen telefonon, vagy online kapcsolattartás mellett, fűzte hozzá. A tisztifőorvos ezúttal is tanácsolta a nem hiteles, félelmet gerjesztő hírforrások elkerülését, továbbá rendszeres napirend követését, napi tornagyakorlatok végzését. Különösen fontosnak nevezte, hogy a szülők sokat beszélgessenek gyermekeikkel, ne tagadják le a problémát, adjanak világos, egyértelmű válaszokat nekik a járványról.

Főzzük át jól a húsvéti sonkát, tojást

Kérdésekre válaszolva kifejtette, a húsvéti sonkát és tojást is érdemes jól átfőzni, utóbbit hipós vízzel is átmosni, majd lecsepegtetni. Megjegyezte, a nyers tojás és hús fogyasztása nem ajánlott.

Müller Cecília kérdésekre válaszolva ezúttal is megerősítette, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai alapján elsősorban az egészségügyi dolgozóknak, betegellátóknak és a rendvédelmi szervek tagjainak ajánlják a maszkok viselését, de nem ellenzik azoknál sem, akiknek biztonságérzetet ad. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a helytelen, sok igazgatással, arcérintéssel járó maszkhasználat kifejezetten kockázatos lehet. A szakember legalább 60 fokon történő mosást javasolt a varrt maszkok fertőtlenítésére.

Az új típusú koronavírus megjelenése óta a piacon a fertőtlenítéseket az addigi előírások helyett félóránként végzik a nyíregyházi Búza téri Piaccsarnokban. Fotó: MTI/Balázs Attila

A tisztifőorvos kérdésre beszélt arról is, hogy csak a kijárási korlátozásban szereplő indokokból lehet elhagyni az otthonokat és ezek között nem szerepel a költözés, ezért mindenkit arra kért, hogy maradjon ott, ahol a jogszabály hatálybalépésekor tartózkodott. Kiemelte, az idősektől, krónikus betegségben szenvedőktől változatlanul azt kérik, maradjanak otthon.

Müller Cecília közölte, az állam kijelölt tartózkodási helyet biztosít azoknak, akik családjuk, környezetük védelmében nem szeretnék otthonukban tölteni a hatósági karantént. Elmondta, a járvány terjedését leginkább úgy lehet összevetni a különböző országokban, ha az igazolt fertőzöttek számát hasonlítjuk az adott országok teljes lakosságszámához.

Egy-két éves gyerekek is vannak a fertőzöttek között

A tisztifőorvos kiemelte, Magyarországon nem alakultak ki gócpontok, a koronavírus-járvány egyenletesen terjed az országban. Hamarosan azonban eljön a járvány azon szakasza, amikor tömegessé válnak a megbetegedések, az egészségügyi intézmények viszont folyamatosan készülnek erre a helyzetre. A kórházak minden évben készítenek úgynevezett egészségügyi válsághelyzeti tervet, amelyek felülvizsgálatát már korábban kérte.

Mint elmondta, a fertőzöttek között vannak egészen fiatal, egy-két éves gyermekek is. Közülük van, aki orvosi segítségre szorul, míg máson a legenyhébb tünetek sem látszódnak. Jelezte, kórházi kezelésre kizárólag csak akkor van szükség, ha azt a magas láz, a légszomj, vagy a fulladás indokolja. A tisztifőorvos a hozzá intézett utolsó kérdésre válaszolva arra kérte a fitnesztermek használóit, hogy időben elkülönülten, fokozott fertőtlenítés mellett használják ezeket a helyiségeket.

9448 hatósági házi karantént rendeltek el

Kiss Róbert rendőr alezredes ugyancsak felszólalt a sajtótájékoztatón, ahol elmondta, 82 kórházba szállították a Kínából érkezett védőeszközöket, az operatív törzsnek ebben segítségére volt a Waberer's logisztikai vállalat. A szállítások kedden is folytatódnak, az egyéni védőeszközöket elsődlegesen az egészségügyi dolgozók kapják. A kórházparancsnokok jelentése alapján egyébként az operatív törzs megállapította, hogy az egészségügyi dolgozók és a betegek részére minden egyéni védőfelszerelés teljeskörűen rendelkezésre áll.

A járvánnyal összefüggésben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban 103 büntetőeljárást rendeltek el: 26 emberrel szemben rémhírterjesztés, 19-cel szemben közveszéllyel fenyegetés, 22 emberrel szemben csalás miatt indult eljárás, illetve kilenc járványügyi szabályszegéssel összefüggésben rendeltek el bűntetőeljárást. A kijárási korlátozás három napjában 943 rendőri intézkedés történt, ennek jelentős része - 822 eset - figyelmeztetéssel zárult. Hozzátette: eddig 9448 hatósági házi karantént rendeltek el, a rendőrség ezt 63 ezer alkalommal ellenőrizte.

Az alezredes kérdésre válaszolva kifejtette: elsődleges feladat a külföldön rekedt magyarok hazaszállítása. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy eddig 5500 magyart tudtak hazahozni, és a napokban ér haza az Egyesült Államokból, Kanadából 257 magyar és 18 szlovák állampolgár. Hétfőn pedig négy busszal és 150 személyautóval érkeztek haza Tirolból magyarok, akik a kéthetes házi karantént Tirolban kitöltötték, tünetmentesek, negatív a tesztjük, így nekik a magyarországi hatósági házi karantént nem rendelték el.

A kijárási korlátozás célja a járvány lassítása

Arra a felvetésre, hogy egyes hipermarketek bejáratánál biztonsági ellenőrök személyi igazolványt kérnek a vásárlóktól, Kiss Róbert elmondta: a kijárási korlátozás célja, hogy ezzel segítsék a járvány lassulását. Hozzátette: az üzletek üzemeltetőinek feladata kijárási korlátozással kapcsolatos magatartási szabályok betartása; ebben a vásárlók együttműködését kérte. A rendőrség közterületi jelenlétével kapcsolatos kérdésre elmondta: a hatósági házi karantén ellenőrzésével, illetve a kijárási korlátozással kapcsolatos feladatok miatt több rendőrt tudnak a közterületekre vezényelni, így jobban oda tudnak figyelni a közterületi garázdaságra, rendbontásra.

Arra a felvetésre, értesítik-e a polgármestereket a településükön regisztrált betegekről, elrendelt karanténokról, azt válaszolta, a különleges jogrendi időszakban az operatív törzs részére határozza meg a jogszabály a tájékoztatási kötelezettséget. Felhívta a figyelmet arra, hogy aki hiteles tájékoztatást szeretne, kövesse az operatív törzs sajtótájékoztatóit, illetve a koronavirus.gov.hu oldalt.

Az alezredes arra a kérdésre, hogy a települések kértek-e segítséget az idősellátás vagy a rendeletek betartatása érdekében, azt válaszolta, a települési önkormányzatoknak jelentős feladataik vannak a védekezésben és kötelességük segítséget nyújtani az idős, beteg lakosoknak.

Kiss Róbert a határátlépéssel kapcsolatos fennakadásokról elmondta: belépő teherforgalomban kisebb fennakadás van Rajkánál, Röszkénél, Csanádpalotánál és Ártándnál. Csanádpalotánál a kilépő teherforgalomban és a személyforgalomban is kisebb fennakadás van.

Ingyen vágja a rendőrök és az orvosok haját ez a magyar fodrász - olvassa el a részleteket az nlc.hu oldalán.