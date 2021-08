Koronavírus: erre a határidőre figyeljenek a szülők

Magyarország az elsők között kezdte meg a 12 év felettiek COVID-19 elleni vakcinázását, a szülők június óta tudják regisztrálni gyermekeiket. A 12-17 éves korosztályban eddig 201 ezren jelezték az oltás iránti igényüket és 83 százalékuk - 167 ezer diák - már fel is vette a vakcinát. Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott: ez a legegyszerűbb módja a gyermek beoltásának. Emellett augusztus 30-án és 31-án, valamint szeptember 2-án és 3-án oltási akciót is szerveznek az iskolákban. A diákok immunizálása egyébként a Pfizer-vakcinával fog történni, az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával - olvasható a koronavirus.gov.hu-n megjelent tájékoztatóban.

Augusztus 25-éig kell visszajelezni az iskolának az oltással kapcsolatos igényt. Fotó: illusztráció, Getty Images

A jelenléti oktatás zavartalansága a cél

Magyarországon már május óta zajlik a diákok oltása. A koronavírus elleni vakcina elsőként a 16 és 18 év közötti korosztály számára lett elérhető, majd majd a 12 és 15 év közöttiekre is kiterjesztették az oltakozási lehetőséget. A kormány szerint a diákok és a pedagógusok átoltottságának köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb, mint az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina és csak korlátozásokkal lehetett védekezni a vírus ellen. Mint írták, a kormány célja, hogy az iskolák továbbra is zavartalanul, jelenléti oktatásban működjenek, hiszen a munkába járó szülőknek és a gyermekeknek is ez a legjobb. "Ezért továbbra is az oltást javasoljuk, mind a diákok, mind a pedagógusok védelme érdekében" - áll a tájékoztatóban.

Szerdáig kell jelezni az igényt

Az iskolák a napokban elektronikus úton értesítik a szülőket az iskolai oltás lehetőségéről. A szülőknek legkésőbb augusztus 25-éig kell visszajelezniük az iskolának az oltással kapcsolatos igényt, vagyis azt, hogy kérik-e a gyermeküknek az oltást, vagy sem. Az iskolák ez alapján összesítik az oltási igényeket, és a létszámtól függően vagy a tanuló saját iskolájában, vagy egy közeli iskolában lesz kijelölve az oltás helyszíne. Erről a szülők együtt külön értesítést fognak kapni, a koronavírus-oltás beadásának pontos időpontjával együtt.

Az oltásra a 18 év alatti diáknak magával kell majd vinnie a kitöltött szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 18. életévét betöltött diáknak pedig a jelentkezési lapot. Az első oltást követően 3 hét múlva kerül sor a második oltásokra - ugyanabban az iskolában, ahol az első oltás is történt.

