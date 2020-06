Koronavírus: enyhülnek a szabályok az idősotthonokban

A koronavírus-helyzet javulásának köszönhetően rég nem látott családtagok találkozhatnak újra. Mivel a fertőzéssel érintett otthonok száma az elmúlt időszakban nem nőtt, az aktív betegek száma pedig folyamatosan csökken, hamarosan a bentlakásos szociális intézményekben is elérkezik az enyhítések ideje. Ez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet vége után újra látogathatóak az intézmények lakói, természetesen a maximális biztonság biztosítása mellett - mondta Müller Cecília.

Járványügyi ellenőrzést tartottak a mátészalkai református idősotthonban.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Így lehet látogatni a gondozottakat

Koronavírus: meddig tartsunk távolságot a másiktól? A válaszért kattintson ide!

El kell kerülni, hogy az új típusú koronavírus terjedése ismét felerősödjön a zárt közösségekben, ezért néhány szabályt a veszélyhelyzet lejárta után is be kell tartani. A legfontosabb ezek közül, hogy kizárólag egészséges személy menjen látogatóba - figyelmezetett a tisztifőorvos. Két méternél közelebb csak a látogatott személyhez mehetünk majd, mindenki mással tartanunk kell a védőtávolságot. Ha az időjárás engedi, lehetőleg az intézmények udvarán történjenek a találkozások, a távolságra azonban itt is ügyelni kell. Ha pedig fekvőbeteget látogatunk, akkor a találkozásra csak a zárt szobában kerülhet sor. Amennyiben több gondozott is lakik egy szobában, akkor egyszerre csak egy vendég mehet be. A maszk viselése kötelező.

Fókuszban a biztonság

A koronavírus elleni védekezés jegyében az intézményeknek minden látogató részére biztosítaniuk kell legalább a szappanos kézmosás lehetőségét, de még jobb, ha érintésmentes kézfertőtlenítő-adagolókat helyeznek ki. Maszkviselési kötelezettség mellett beengedhetik az otthonokba a fodrászt, a manikűröst és a pedikűröst is, valamint a vallási események is megtarthatók az intézményekben, a távolság betartása mellett - ismertette a tisztifőorvos.

Megemlítette továbbá, hogy az intézményen belül elkülönített, koronavírusos vagy fertőzésgyanús személyeket továbbra sem lehet látogatni, amíg az érintett meg nem gyógyul, vagy véget nem ér a 14 napos járványügyi megfigyelés. A kórházban ápolt fertőzötteket pedig ezentúl is csak negatív koronavírusteszt esetén fogadják vissza a közösségbe.

A gyerekek fele nem ment vissza az óvodába, de nyárra emelkedhet a létszám - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!