Koronavírus: ennyit késtek a vonatok a szabályszegők miatt

A koronavírus-járvány miatt bevezetett maszkviselési szabályok megsértése miatt az elmúlt héten tíz esetben késtek a vonatok, összesen 172 percet - közölte a MÁV-Start Zrt. Tájékoztatásuk szerint négy elővárosi vonalon - a pusztaszabolcsi, a szolnoki, az esztergomi és a váci vonalon is - félórás késést okozott néhány utas figyelmetlensége vagy nemtörődömsége. Egy balatoni vonaton pedig az utas meg is ütötte az őt figyelmeztető jegyvizsgálót. A sértettnek ezután orvosi segítségre volt szüksége, emiatt a vonat nem közlekedett tovább. Az ügyben végül rendőri intézkedés történt és a vasúttársaság feljelentést tett.

Minden 6 évnél idősebb utasnak kötelező a maszk viselése. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Kötelező a maszk!

Megszaporodtak a vírustagadó hangok - a részletekért kattintson ide!

A fenti esetekből jól látható, hogy aki a felszólítás ellenére sem tartja be a koronavírus-járvány megfékezését célzó előírásokat, az nemcsak a maga és utastársai egészségét veszélyezteti, hanem felesleges és elkerülhető bosszúságot is okoz a vonattal közlekedőknek - hívta fel a figyelmet a vasúttársaság. Emlékeztettek továbbá arra, hogy szeptember 21-étől a maszk használata már nemcsak a vonatokon, hanem azon állomási és megállóhelyi helyiségekben is kötelező, ahol az utas a felszállás előtt vagy után tartózkodik. Kötelesek vagyunk tehát eltakarni az arcunkat a várótermekben, az aluljárókban, a zárt felüljárókban és a pénztárcsarnokokban, valamint a budapesti fejpályaudvarok esetén a vágánycsarnokban is.

Itt is javasolt a maszk viselése

A vasúttársaság a nyitott peronokon, továbbá a nyitott felüljárókon is javasolja a maszkhordást, mind saját, mind utastársaink egészségének védelme érdekében. Kiemelték, hogy az új típusú koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos rendelet a hatodik életévét be nem töltött kiskorúak kivételével mindenkire vonatkozik, és a vasúttársaság minden olyan utasát kizárja az utazásból, aki nem a rendeletben előírt módon - tehát az orrot és a szájat is eltakarva - viseli a maszkot.

A finneknél már kutyákkal szagoltatják ki a koronavírus-fertőzötteket - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!