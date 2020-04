Koronavírus: ennyit csökkent a MÁV forgalma

A koronavírus-járvány miatt az elmúlt hetekben több rendkívüli intézkedést is bevezetett a MÁV, például az egészségügyi dolgozók ingyenesen utazhatnak a járatokon, amelyeket naponta fertőtlenítenek. Március 30-a óta tanszüneti menetrend van érvényben, s körülbelül 150-nel kevesebb vonat jár.

"A válság előtt mintegy 3300 személyvonat közlekedett az országban naponta, most pedig mintegy 3150" - tájékoztatott Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója kedd reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Hozzátette, hogy körülbelül 80 százalékkal csökkent a vonaton utazók száma a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Körülbelül 150-nel kevesebb vonat jár, mint a koronavírus-járvány előtt. Fotó: Facebook/MÁV

A nemzetközi forgalomban még ennél is nagyobb a visszaesés, ott az utasok 97-98 százaléka hiányzik. Ennek oka, hogy a lezárt határok miatt szinte csak Ausztria és Németország felé van naponta pár vonat. Homolya Róbert a hazai adatokra kitérve közölte, hogy a távolsági járatokon az átlagosnál is nagyobb most a csökkenés, ami eléri a 90 százalékot.

A MÁV utasainak a felét a Budapest környéki elővárosi forgalom adja, és itt előfordulnak még most is olyan járatok, amelyeknek a kihasználtsága eléri a 40-50 százalékot. "A vasút közlekedik és a vasúti szolgáltatás - járványügyi helyzet ide vagy oda - zavartalan" - fogalmazott a MÁV elnök-vezérigazgatója.