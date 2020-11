Koronavírus: ennyire súlyos a helyzet itthon és Európában

Magyarország az egymillió főre vetített adatok szerint a koronavírus-fertőzöttek számában a 11. helyen, az elhunytak számában pedig a 15. helyen áll az EU-ban - számolt be róla a koronavirus.gov.hu. Mint írták, a fertőzöttek terén továbbra is a kevésbé sújtott országok között vagyunk, az uniós átlag ugyanis továbbra is másfélszerese a magyar adatnak.

A Terrorelhárítási Központ munkatársai járőröznek a miskolci Széchenyi utcában. Fotó: MTI/Vajda János

16 országban rosszabb a helyzet

A grafikonon jól látszik, hogy 16 EU-s tagállamban is súlyosabb a helyzet az egymillió főre vetített pozitív esetek számát tekintve. Tehát Belgiumban, Luxemburgban, Csehországban, Spanyolországban, Franciaországban, Szlovéniában, Hollandiában, Ausztriában, Portugáliában, Horvátországban, Olaszországban, Lengyelországban, Romániában, Svédországban, Szlovákiában és Máltán is nagyobb az új típusú koronavírussal megfertőződött lakosság aránya.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Mi a helyzet az áldozatokkal?

A halálozási adatok összehasonlításánál fontos megjegyezni, hogy az egyes országok más-más módszertant használnak a koronavírussal elhunytak adatok közlésében. Magyarország példáuk minden olyan elhunytat közöl, aki igazolt fertőzött volt, még akkor is, ha a közvetlen halálok nem a vírusfertőzés, hanem valamilyen meglévő alapbetegség. Magyarország az 1 millió főre jutó elhunytak számában az uniós középmezőnyben van, vagyis a 15. helyen áll az EU-ban. Belgiumban, Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban, Svédországban, Csehországban, Hollandiában, Romániában, Írországban, Szlovéniában, Luxemburgban, és Portugáliában is rosszabb a helyzet.

A koronavírus-járvány kezdete óta a mai napig 3380 elhunytat regisztráltak koronavírus-fertőzéssel, többségük idős, krónikus beteg volt. Az áldozatok átlagéletkora 76 év. Az eddigi elemzések szerint az elhunytak mindössze 7 százalékánál nem volt társbetegség. A magyar elhunytak aránya nagyjából az uniós átlag fele.

