Koronavírus: ennyire lassú a felépülés

Ha valakit COVID-19-cel kezeltek és kiengedik a kórházból, azt hivatalosan gyógyultnak tekintik. Ám valójában sokaknál inkább csak azt jeleni, hogy már nem fertőznek, mivel a betegségből megmaradt szimptómáik továbbra is megkeserítik életüket. Osztrák kutatók egy friss tanulmányban rámutattak, a súlyos koronavírus-fertőzöttek felépülése nagyon lassú folyamat. Hetekkel később is tüdőkárosodástól, légszomjtól és köhögéstől szenvednek azok, akik egykor súlyos COVID-19-cel feküdtek kórházban. Az pedig csak tovább fokozza az aggodalmakat, hogy még azok is fizikai gyengeségről, afertőzéselmúlta után is hetekig vagy akár hónapokig megmaradó tünetekről számoltak be, akiknek csak enyhe volt a megbetegedésük.

A The Guardian beszámolója szerint az osztrákok tanulmányának most megjelent előzetes eredményei azt mutatják, hogy a kórház elhagyása után hat héttel a betegek 88 százalékánál továbbra is láthatóak a tüdőkárosodás jelei a CT-vizsgálatok eredményein, 47 százalékuk pedig még mindig légszomjjal küzd. A 12. hétre az adatok csupán 56, illetve 39 százalékra mérséklődtek.

Azok, akiket kórházban kezeltek COVID 19-cel, még hazabocsátásuk után hetekig szenvednek a tünetektől. Fotó: Getty Images

"A COVID-19 túlélőknek tüdőkárosodása még a gyógyulás után hetekkel is kimutatható" - húzta alá Dr. Sabina Sahanic, az innsbrucki Egyetemi Klinika tanulmányt jegyző kutatócsoportjának tagja, megjegyezve, szerencsére a pálya a gyógyulás felé lejt. "Idővel már kimutatható némi javulás" - mondta, hangsúlyozva, az eredmények tekintetében kijelenthető, hogy a súlyos fertőzésen átesettek strukturált utókezelése elengedhetetlen. Jó hír azonban, hogy az elhúzódó felépülés nem növeli a tüdő hegesedésének kockázatát.

Szívkárosodás jeleit is kimutatták

Az Európai Légzőszervi Társaság Nemzetközi Kongresszusán bemutatandó kutatás 86 koronavírusos beteg egészségi állapotát követte nyomon a kórházi elbocsátásukat követően. Közülük 18-an részesültek intenzív terápiában. A betegek átlag életkora 61 év volt. Több mint 60 százalékuk férfi, megfigyelt alanyok fele jelenlegi vagy már leszokott dohányos, 65 százalékuk pedig túlsúlyos vagy elhízott. A kutatás során a kórházi elbocsátást követően kétszer vizsgálták őket, a 6. és a 12. héten.

A kutatók megfigyelték, a tartós egészségkárosodás azoknál is kimutatható volt, akik nem részesültek intenzív terápiában kórházi kezelésük alatt, eltérés pedig a javulás mértékében sem volt a két csoport között. Azt is kimutatták, egy átlagember tüdőkapacitásának 80 százalékát sem érte el 24 vizsgálati alany eredménye a 6. héten, sőt 16 embernek ez még a 12. héten sem sikerült. Ráadásul többeknél szívkárosodásra utaló jeleket is találtak, bár ezek idővel javultak. Bár, mint a kutatócsoport megjegyzi, nem kizárt, hogy a betegeknek már voltak meglévő tüdőproblémái, ám a CT-k eredménye mind a COVID-19-re jellemző képet mutatott.

Folytatják a vizsgálatot

Dr. Sahanic hangsúlyozta, a COVID-19 hosszútávú hatásai nem feltétlenül jelentettek számukra meglepetést, mivel már korábbi kutatások is kimutatták, hogy a SARS (egy korábbi típusú koronavírus) túlélői is tartós egészségkárosodást szenvedtek, 30 százalékuknál még hónapokkal később is kimutatható volt a tüdő rendellenes elváltozása. A tanulmány azonban a kongresszusi bemutatóval nem ér véget, a tervek szerint a kutatók a 24. héten is megvizsgálják majd az alanyokat.

