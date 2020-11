Koronavírus: ennyi kórházi ágy szabad még

Koronavírus: miket vigyük magunkkal a kórházba? A válaszért kattintson ide!

Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, illetve lélegeztetőgép, és a most bevezetett védelmi intézkedésekkel az a cél, hogy így is maradjon - hangsúlyozták. Úgy fogalmaztak, hogy az egészségügyi ellátást a gyorsan növekvő betegszámmal együtt járó többletfeladatok mellett is biztonságos mederben tartják. Elismerték ugyanakkor, hogy a koronavírus-járvány világszerte az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb kihívása elé állította az egészségügyet. Magyarország azonban a tavasszal jól bevált recept szerint, rendszerszintű biztonsággal kezeli a helyzetet - fűzték hozzá.

A foglalt kórházi ágyak aránya ma sem haladja meg a 60 százalékot.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Van elég szabad ágy

Magyarország a kórházi ágyszámokat tekintve európai viszonylatban a harmadik helyen áll. A foglalt kórházi ágyak aránya ma sem haladja meg a 60 százalékot, tehát az ágyak 40 százaléka még szabad, és az átirányított szakemberek aránya is rendkívül alacsony. Ezért a koronavírus-fertőzött betegek kezelése mellett jelenleg a hagyományos ellátás is biztosított az egész országban - tájékoztatott az Emmi. A fertőzöttek kezelésére eddig felkészített ágyak száma egyébként csaknem a háromszorosa annak, mint ahány helyen jelenleg COVID-betegek fekszenek.

Lépcsőzetesen vonnak be újabb kórházakat

A kórházakat a járvány dinamikájának megfelelően, lépcsőzetesen nyitják meg. A kapacitásokat folyamatosan figyelik, így a kijelölt intézmények egymást erősítve, fokozatosan kapcsolódnak be az új típusú koronavírussal fertőzött betegek ellátásába. Ha egy elsődlegesen kijelölt kórházban megtelik a fertőzöttek kezelésére felkészített ágyak 80 százaléka, az intézmény azonnal jelzést ad, és abban a pillanatban belép a másodlagosan kijelölt kórház. Ennek köszönhető, hogy egyetlen beteg sem maradt ellátatlanul - írták.

"A kórházak tudatos felkészítésének és a járvány dinamikájához igazított megnyitásának köszönhetően jelenleg tehát van elegendő ágy, lélegeztetőgép, jól képzett, megbízható egészségügyi dolgozó, s ha mindenki következetesen betartja a védelmi intézkedéseket, akkor lassítani tudjuk a fertőzést és meg tudjuk védeni a kórházak teljesítőképességét" - olvasható a közleményben.

