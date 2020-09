Koronavírus: ennyi idő után fertőz újra

Világszerte több kutató is vizsgálja, hogy a koronavírus-fertőzésen átesett emberek szervezete meddig marad védett. Azt már korábban is igazolták, hogy a vírust többször is el lehet kapni, az viszont sokáig kérdéses volt, hogy a meggyógyult emberek szervezetében meddig termelődnek a védettséget nyújtó antitestek. A vírus brazíliai terjedését vizsgáló kutatók szerint sajnos nem túl sokáig, ez pedig a nyájimmunitásban reménykedők számára is rossz hírt jelent - írja a Reuters.

Koronavírus: nemcsak úgy fertőz, ahogy gondoltuk A koronavírus új fertőzési módját fedezték fel a szegedi kutatók. Rájöttek ugyanis, hogy a kórokozó az eddig ismert mód mellett máshogy is képes bejutni a sejtekbe. Kattintson a részletekért!

Nem bízhatunk a nyájimmunitásban

Brazília egyik legnagyobb városában, Manausban a napokban bezártak a bárok és a strandokat sem szabad látogatni, miután ismét megugrott a betegek száma. Pedig a nagyvárosban a nyár végi adatok bizakodásra adtak okot: augusztus végén már csupán napi két-három koronavírushoz köthető halálesetet regisztráltak, ami az áprilisban mért napi 60 áldozathoz képest jelentős csökkenés.

Nem árt az óvatosság, a vírust a fertőzésen egyszer már átesett emberek is újra elkaphatják.

Fotó: Getty Images

A kutatók a kedvező számok mögött a nyájimmunitás kialakulását remélték, úgy számoltak ugyanis, hogy augusztusig a város lakosságának 44-66 százaléka megfertőződött, ez pedig elég lehet ahhoz, hogy a vírust ne tudják továbbadni egymás között. Az elmúlt napokban viszont ismét emelkedik a fertőzöttek száma, úgy tűnik tehát, hogy a járvánnyal szemben ismét kezd védtelenebbé válni a lakosság.

A Sao Paolo Egyetem kutatói szerint a fertőzésszám kezdetben valóban azért zuhant le a nagyvárosban, mert a vírusból felgyógyultak szervezete védettséget alakított ki, így a betegség nem terjedt közösségekben. Úgy tűnik azonban, hogy az antitestek csupán néhány hónapig termelődnek, ezt követően bárki ismét megbetegedhet. "Vizsgálatunk során nyilvánvalóvá vált - és ezt más kutatócsoportok eredményei is megerősítik -, hogy a SARS-CoV-2 elleni antitestek gyorsan, néhány hónappal afertőzésután lebomlanak. Egyértelműen ez áll a Manausban történtek mögött is" - közölte a tanulmány egyik szerzője, dr. Leis Buss.