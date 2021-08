Koronavírus: ennyi idő alatt gyógyulnak meg a gyerekek

Átlagosan hat nap után meggyógyulnak a koronavírussal megfertőződött gyerekek - állapították meg brit kutatók. A The Lancet Child & Adolescent Health című tudományos lapban bemutatott tanulmány a szerzők szerint az első átfogó kimutatás a megfertőződött és tüneteket mutató gyerekekről.

Koronavírus: a delta variáns súlyosabb tüneteket okozhat

A koronavírus gyorsan terjedő delta variánsa súlyosabb betegségeket okozhat és fertőzőbb, mint a vírus más változatai - áll az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) belső jelentésében, amelyből a The Washington Post és a The New York Times amerikai napilapok közöltek részleteket. Kattintson a részletekért!