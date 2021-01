Koronavírus: ennyi fertőzöttet találtak a fővárosi szűrésen

Az ünnepek előtt megszervezett ingyenes, fővárosi szűrésen 6523-an jelentek meg, 166 esetben ismételték meg a tesztelést, és 41 koronavírus-fertőzöttet találtak a vizsgáltak között - jelentette be a Főpolgármesteri Hivatal. Ez 0,62 százalékos fertőzöttséget jelez, noha - ahogy erről a teszt résztvevői is tájékoztatást kaptak - a negatív gyorsteszt esetén sem jelenthető ki százszázalékos biztonsággal, hogy az illető nem fertőzött.

Egy százalék alatti fertőzöttséget mutatott a decemberi lakossági tesztelés.

Nagy volt az elégedettség

A szűrés végén a fővárosi önkormányzat önkéntesei megkérdezték a résztvevőket arról, hogy mennyire voltak elégedettek a szolgáltatással. A kitöltők közül 94 százalék azt jelölte meg, hogy rendkívül hasznosnak tartotta a tesztet, és csupán 6 százalék jelezte ennek ellenkezőjét. A jelentkezők túlnyomó többsége a lebonyolítással is teljes mértékben meg volt elégedve. A kitöltők 90 százaléka ajánlaná a koronavírus-tesztet másoknak is, és a többség a jelentkezést is egyszerűnek és gördülékenynek ítélte meg.

A legnagyobb fegyver

A Főpolgármesteri Hivatal szerint a tömeges tesztelés a legnagyobb fegyver a koronavírus-járvány terjedése ellen, ameddig nincs mindenki számára elérhető vakcina. A fővárosi önkormányzat az ünnepek előtt épp azért szervezte meg az ingyenes lakossági szűrést, hogy ezáltal ki lehessen szűrni és el lehessen különíteni a tünetmentes fertőzötteket - így ők nem fertőzhették meg a szeretteiket az ünnepek alatti családi eseményeken.

