Koronavírus: elhunyt négy magyar beteg

Látványos és tanulságos videófelvételeket készítettek amerikai kutatók arról, miként terjed az új koronavírus egy-egy köhögés vagy tüsszentés után. Részletek itt.

Mint azt a koronavirus.gov.hu kormányzati oldal legfrissebb jelentése írja, a vírus hazai megjelenése óta 12309 főre emelkedett a hivatalosan regisztrált fertőzöttek száma. Mindeddig 4069-en gyógyultak ki a fertőzésből, 637 érintett beteg viszont elhunyt. Az aktív fertőzöttek száma így 7603 fő jelenleg az országban, akik 43 százaléka budapesti. Kórházban ápolnak 282 beteget, 16-an vannak lélegeztetőgépen.

Újabb közel félezer koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak Magyarországon. Fotó: Getty Images

A friss adatok alapján a kormányzati tájékoztató arra figyelmeztet, hogy a járvány nem ért véget. Magyarországot is elérte a második hullám, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fegyelmezetten betartsa az érvényben lévő szabályokat.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan tartózkodnak. Tartsunk másoktól kellő távolságot, mossunk gyakran és alaposan kezet, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön pedig viseljünk a szájat és az orrot eltakaró maszkot. A külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági elrendelt házi karantént szigorúan be kell tartani. Ezen felül bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát! A kormányzati oldal szerint, ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni afertőzésterjedését és a további a mindennapi életünket korlátozó intézkedések bevezetését.

Egy friss kutatás eredményei szerint akár kilenc napig is fertőzőképes maradhat az új koronavírus egyes felületeken. A témáról bővebben társoldalunk, az nlc.hu cikkében olvashat.