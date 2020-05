Koronavírus: elhunyt 8 újabb beteg

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3263 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg is, ezzel 413 főre emelkedett az elhunytak száma, 933-an pedig már gyógyultan távoztak a kórházból.

Budapesten van a legtöbb aktív fertőzött

Jelenleg 1917 aktív fertőzöttet tartanak számon a hatóságok, ezek 62 százaléka, illetve az elhunytak 79 és a gyógyultak 54 százaléka budapesti vagy Pest megyei. 812 koronavírusos beteget ápolnak kórházban és 50-en vannak lélegeztetőgépen. 98-ra nőtt az idősotthonokban koronavírus-fertőzéssel elhunyt gondozottak száma, ebből 42 a Pesti úti idősotthon lakója a közlemény szerint.

Védőfelszerelést viselő orvos és ápolók a Szent László Kórházban. Fotó: MTI/Árvai Károly/kormany.hu

Budapesten és Pest megyében továbbra is életben marad a kijárási korlátozás, vidéken viszont új szabályok léptek életbe. Az egész országban továbbra is fontos tartani a másfél méteres távolságot, valamint a boltokban és tömegközlekedési eszközökön el kell takarni az arcunkat. Az idősek továbbra is csak fokozott elővigyázatosság mellett javasolt elhagyni az otthonaikat és az élelmiszerboltokat, patikákat, drogériákat a nekik kijelölt idősávban, 9 és 12 óra látogathatják.

