Koronavírus: elhunyt 37 beteg

Az elmúlt 24 órában 2568 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon a koronavirus.gov.hu mai tájékoztatója szerint. Elhunyt 37 többségében idős, krónikus beteg. A járvány kezdete óta összesen 1 865 607 fertőzöttről érkezett jelentés, az elhunytak száma pedig elérte a 45 684 főt.

A beoltottak száma továbbra sem emelkedik dinamikusan, a legfrissebb adatok szerint eddig összesen 6 403 667 ember kapott legalább egy dózist valamelyik koronavírus elleni vakcinából. Közülük 6 188 807-en a második részoltást is felvették. A harmadik, emlékeztető oltást 3 849 393 ember kapta meg, a negyediket pedig 269 465-en - olvasható a kormányzati tájékoztató portálon.

A gyógyultak száma jelenleg 1 723 020, az aktív fertőzötteké pedig 96 903. Kórházban 1724 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltás felvételét szakemberek mindenkinek ajánlják, erre a kórházi oltópontokon, a házi orvosoknál és a házi gyermekorvosoknál is van lehetőség. A regisztrációs és az időpontfoglaló honlap továbbra is folyamatosan elérhető.

A 2+1 oltás után is elkezd lecsengeni az immunitás, ennek ellenére a negyedik oltásnak még most nincs itt az ideje - egyebek mellett erről is beszélt egy hazai szakértő, aki szerint ősszel indulhat újabb járványhullám.