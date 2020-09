Koronavírus: ekkora nyomást is bírnia kell az egészségügynek

A szakemberek által meghatározott legrosszabb várható koronavírus-fertőzöttségi mutatók kétszeresét is ki kell bírnia a magyar egyészségügyi kapacitásnak - mondta Orbán Viktor az Országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő a napirend előtti felszólalásában kifejtette, hogy az orvosok és a matematikusok szerint a legrosszabb esetben egyszerre 200 ezer fertőzött lehet az országban. Közülük várhatóan 16 ezernek lehet szüksége kórházi kezelésre és 800-nak lélegeztetőgépre. A kormány azonban - a biztonság kedvéért - ennek a kétszeresével számol - tette hozzá.

Az egészségügynek a legrosszabb terhelés kétszeresét is ki kell bírnia.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Jelezte, hogy jelenleg 66 ezer kórházi ágy van, de számuk bővíthető. Emlékeztetett továbbá arra is, hogy jelenleg is érvényben van a tavasszal kidolgozott vezénylési terv az egészségügyben. Ennek értelmében, ha a kijelölt kórházakban elfogy a kapacitás a koronavírus-fertőzöttek ellátására, akkor egy következőt léptetnek be az ellátási körbe, ahová más intézményből irányítanak át dolgozókat.

Hosszú küzdelem jöhet

Elhúzódó, többfrontos küzdelemre kell felkészülni - mondta a koronavírus-járvány második hullámáról Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Kiemelte, jelenleg az emberéletek és a munkahelyek megvédése a legfontosabb. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy az eredményes felkészülésnek köszönhetőenmár nem kell olyan korlátozásokat bevezetni, mint tavasszal.

Ő is hangsúlyozta, hogy van elég kórházi ágy és lélegeztetőgép, azonban nem lehet tudni, hogy mikor ér véget a koronavírus-járvány. "Fegyelmezettségre és összefogásra van szükség. Összefogással sikerülhet" - jelentette ki.

