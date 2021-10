Koronavírus: ekkor kaphat uniós engedélyt a Szputynik V

Az RDIF bejelentése szerint 70 százalékos védelmet biztosít a koronavírus delta variánsa ellen az egyadagos Szputnyik Light vakcina.

"Teljességgel lehetetlen, hogy az EMA az idei év végéig döntés hozzon az ügyben" - árulta el a Reuters hírügynökségnek egy, a neve elhallgatását kérő, az EMA berkeihez tartozó forrás. Az EMA még idén márciusban indította el vizsgálatát az orosz vakcina európai uniós alkalmazhatóságának megítélésére, és az előzetes várakozások még arról szóltak, hogy május-június környékén meg is születhet az ügynökség állásfoglalása. Az EMA ugyanakkor arról tájékoztatta a Reuterst, hogy elegendő mennyiségű tudományos bizonyíték hiányában továbbra sem tudja még lezárni a vizsgálatot. Az anonim forrás szerint a gyógyszerhatóság a jövő év első negyedében hozhat döntést, aminek viszont szükséges feltétele, hogy november végéig megkapjon minden ehhez szükséges adatot.

Az idei évben már nem valószínű, hogy engedélyezné az EMA az orosz Szputnyik V vakcinát. h i r d e t é s Fotó: Getty Images

A Szputnyik V vakcinát az orosz egészségügyi minisztérium által ellenőrzött Gamaleja Intézet fejlesztette ki, illetve folytatta le a klinikai kísérleteket. Utóbbiakról idén februárban jelent meg tanulmány a The Lancet című folyóiratban, az eredmények szerint pedig az oltóanyag mintegy 92 százalékos hatékonysággal véd a tüneteket okozó koronavírus-fertőzéstől. Az orosz kormányzat később arról adott hírt, hogy a vakcina hatékonysága a SARS-CoV-2 delta variánsával szemben is jónak mondható, 83 százalékos. A Szputnyik V-t széles körben használják Oroszországban, valamint több mint 70 másik országban világszerte. A Reutersnek nyilatkozó forrás szerint nincs ok azt feltételezni, hogy a védőoltás ne lenne hatékony vagy biztonságos.

A Szputnyik V-t forgalmazó Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) nem kívánta kommentálni a hírügynökség értesüléseit, az orosz egészségügyi minisztérium pedig nem reagált a megkeresésre. Magyarországon a Pfizer-BioNTech, a Moderna és az AstaZeneca oltóanyag után az orosz vakcinát engedélyezték negyedikként a COVID-19 elleni oltások közül. Ez volt az első olyan vakcina itthon, amellyel úgy kezdték oltani az embereket, hogy az EMA még nem vizsgálta ki annak hatékonyságát. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ugyanakkor gyógyszerminőségi és immunbiológiai szempontból is megfelelőnek találta. Mint azt korábban megírtuk, október elejéig 2 millió adag Szputynik V vakcina érkezett Magyarországra.

Az európai régióban eddig mintegy egymilliárd adag COVID-19 elleni oltást adtak be az embereknek, ami a lakosság harmadának immunizálására elegendő - jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója.