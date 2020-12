Koronavírus: egyszerre kezdődhet a vakcinálás az EU-s országokban

A francia elnök úgy képzeli el az EU-s vakcinációt, hogy minden európai ország az év végén, ugyanazon a napon kezdi meg az új típusú koronavírus elleni oltási kampányát. A konkrét dátum ugyanakkor egyelőre nem ismeretes.

Nagy nap lesz a jövő hétfő

Közben az Európai Unió gyógyszerfelügyeleti hatóságának szerepét betöltő Európai Gyógyszerügynökség (EMA) közölte, hogy december 21-én, egy rendkívüli tanácskozáson fog dönteni a Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagának engedélyezéséről. A döntés időpontját az eredetileg tervezetthez képest több mint egy héttel előre hozta az amszterdami székhelyű uniós ügynökség.

Mire számíthatunk itthon?

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, hamarosan több, biztató eredménnyel rendelkező koronavírus-vakcina is elérhetővé válik Magyarországon Kis Zoltán virológus szerint. Mint mondta, a többi között a Pfizer-BioNTech 90-95 százalékban immunitást nyújtó oltóanyagából is érkezik majd az országba.

A szakember kitért arra is, hogy bizonyos oltóanyagokból 2-3 dózisra lesz szükség a COVID-19 elleni teljes védettség megszerzéséhez. Ez azonban nem meglepő, hiszen több, már használatban lévő, más betegség elleni védőoltás is hasonlóan működik - jegyezte meg.

