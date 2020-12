Koronavírus: egyre több részlet derül ki a vakcinákról

A brit után a napokban a kanadai és a mexikói gyógyszerfelügyeleti hatóság is engedélyezte a Pfizer és a BioNTech által közösen fejlesztett koronavírus elleni BNT162b2 nevű vakcina forgalmazását, és az Egyesült Államokban is zöld utat kapott ez az oltóanyag. Miközben világszerte több vakcina-jelölt gyártója is a gyógyszerfelügyeleti hatóságok jóváhagyására vár, sorra jelennek meg a tömeges klinikai tesztek eredményei, melyekből az oltóanyagok hatékonysága mellett az is kiderül, hány tesztalany betegedett meg, hányan szorultak kórházi kezelésre, és milyen betegség jelentkezett náluk az oltást követően.

Egyre több országban kezdődhet meg még idén a széleskörű koronavírus elleni vakcináció. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

A Pfizer által - a klinikai vizsgálatok harmadik fázisáról - közölt eredmények azt támasztják alá, hogy az Egyesült Államokban 21 720 önkéntes tesztalany közül négynél jelentkezett az oltást követően arcidegbénulás, úgynevezett Bell-féle bénulás, ami legtöbbször hirtelen, minden egyéb tünet nélkül alakul ki. Hátterében többek között meghűlést és idegeket megbénító vírusfertőzést is sejtenek. A tesztalanyok körében tapasztalt megbetegedések száma nagyjából összhangban van a lakosság körében véletlenszerűen kialakuló vírusreakciókkal - számolt be témát taglaló cikkében a businesstoday.in.

Mivel új oltóanyagok esetében - főleg a pontos vizsgálati eredmények ismerete nélkül - nem ritka a kezdeti bizalmatlanság, a brit gyógyszerfelügyelet (MHRA) igyekszik eloszlatni az oltással kapcsolatos félelmeket. Közlésük szerint az Egyesült Királyságban évente százezer ember közül 20-30-nál alakul ki Bell-bénulás, eszerint az oltóanyag tesztelése során fellépő esetszám nem számít kirívóan soknak, és a Pfizer vakcinájának biztonsági profilja hasonló a rutinszerűen alkalmazott más típusú oltásokéhoz. "Az országban egyetlen oltóanyagot sem engedélyeznek, ha az nem felel meg a hatóság által előírt biztonsági, minőségi és hatékonyságra vonatkozó szabványoknak" - közölte az MHRA. Az Egyesült Királyságban a következő hetekben 800 ezer adagot adnak be Pfizer és a BioNTech vakcinájából az elsőbbségi csoportok tagjainak (a tömeges vakcinációt a legidősebbekkel kezdték), és további 40 millió adagot rendeltek belőle.

A Pfizer és a BioNTech védőoltása egyébként már Bahreinben is sürgősségi engedélyt kapott. A világ egyes országaiban már hónapok óta "élesben tesztelnek" egyéb oltóanyagokat, amelyek klinikai vizsgálatáról mostanában érkeznek átlátható eredmények. Oroszországban Vlagyimir Putyin elnök múlt héten adott utasítást a széleskörű vakcináció megkezdésére a Szputnyik V nevű védőoltással. Kínában sürgősségi program keretében július óta közel egymillió ember kapta még két kínai vállalat oltóanyagait.

Felkészül: az oxfordi vakcina lesz a következő?

Az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közös oltóanyaga még nem kapta meg a forgalomba hozatali engedélyt, de heteken belül sor kerülhet rá, amennyiben az egyes országok - köztük az Egyesült királyság és India - gyógyszerfelügyeleti hatósága zöld utat ad.

Időközben a The Lancet című orvosi folyóiratban megjelentek a klinikai vizsgálatok harmadik fázisának időközi, teljes eredményei. A tudományos publikációból kiderül, hogy az Egyesült Királyságban, Brazíliában és Dél-Afrikában végzett klinikai kísérlet során - melyben 23745 önkéntes vett részt - a védőoltásban részesült tesztalanyok közül senkinél nem lépett fel súlyos fertőzés, és senki nem szorult kórházi ellátásra. Hármuknál jelentkezett nemkívánatos állapot a vakcina beadása után.

Ugyanakkor a kontrollcsoport tagjai közül koronavírus-fertőzés miatt tíz ember került kórházba, közülük kettő állapota súlyos volt, egyikük meghalt - írta oldalán a businesstoday.in. Összesen 131 tünetekkel járó megbetegedést jegyeztek fel 11 636 brit és brazil tesztalanyra vonatkoztatva. Az eredmények alapján az oxfordi vakcina hatékonyságát 70 százalék körülire becsülik, bár ezzel kapcsolatban - az első eredmények még 90 körülire lőtték ezt be - volt némi félretájékoztatás.

A publikációból az is részletesen kiderül, mi állt ennek hátterében. Az Egyesült Királyságban egy 1367 emberből álló tesztcsoport tagjai először csak fél adag vakcinát kaptak, ezt követte a második, teljes adag. Akik első körben alacsonyabb, majd pedig magasabb dózist kaptak, azoknál 90 százalékos volt az oltóanyag hatékonysága. Ám ebbe a csoportba nem tartoztak 55 év feletti felnőttek, mert az alacsony dózist a vizsgálat korai szakaszában adták be, az idősebb tesztalanyok toborzására pedig csak később került sor.

A közzétett eredmények alapján az oxfordi vakcina hatékonysága két teljes adag esetén legalább 62 százalékos. A publikációban arra is kitértek, hogy az oltóanyag 27 százalékkal hatékonyabban előzi meg a SARS-CoV-2 vírus tünetmentes átadását (ez 59 százalék is lehet, amennyiben valaki először fél dózist, majd egészet kap).