Koronavírus: egyre több itthon az aktív fertőzött

Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma május elején tetőzött Magyarországon. Akkor meghaladta a 2 ezer főt, július közepére viszont már 500 alá csökkent. Azóta viszont ismét fokozatosan emelkedik ez a szám - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. Jelenleg egyébként 1008 aktív betegről tudnak az országban. Több mint harmaduk - 39 százalékuk - budapesti.

Hatodik hete nő az aktív betegek száma. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Még nem ért véget a járvány

A kormányzati tájékoztató oldalon arra is felhívták a figyelmet, hogy a koronavírus-járvány még nem ért véget, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, vagyis a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása. Az ajánlják, hogy továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, és lehetőleg tartsuk a szociális távolságot. Ezek mellett pedig ne feledkezzünk meg a gyakori és alapos kézmosásról, illetve a maszkviselésről sem. A fiatalokat külön megkérik arra, hogy ők is tartsák az általános óvintézkedéseket, közös szórakozás esetén pedig ne igyanak közös üvegből. Akinél pedig külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Ha mindezekre odafigyelünk, akkor el tudjuk kerülni a koronavírus-fertőzés továbbterjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Ha ez tapasztaljuk, maradjunk otthon

Fontos továbbra is odafigyelni a koronavírus-fertőzés tüneteire, amelyek közül a legismertebbek a láz, a fáradtság és a száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés vagy légszomj is.

Emellett az új típusú koronavírus egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet. Aki pedig a felsorolt tünetek bármelyikét észleli magán, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon. Háziorvosát ne személyesen keresse fel, hanem telefonon hívja fel. Ha a háziorvos telefonos kikérdezése alapján felmerül a COVID-19 gyanúja, de a tünetek alapján a beteg nem igényel kórházi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. De ha a tünetek súlyosak - például nehézlégzésről vagy tüdőgyulladásról van szó -, akkor a háziorvos intézkedik a beteg kórházi elhelyezéséről.

