Koronavírus: "egyértelmű szabályokkal" fékezhető meg a járvány

Franciaország szerdáig már csaknem 286 ezer igazolt megbetegedésről és mintegy 30550 áldozatról számolt be. Az államfő közölte, hogy összehívta a védelmi tanácsot azért, hogy az iskolakezdést a lehető legjobb körülmények között szervezhessék meg. "Iskola, munkahely, nyilvános helyek: mindenhol egyértelmű szabályok lesznek azért, hogy mindenki visszanyerje a bizalmát" - fogalmazott Macron. Ugyanakkor a koronavírus-járvány miatt tavasszal kihirdetett általános karantén okozta recesszió miatt 100 milliárd eurósra tervezett gazdaságösztönző csomag keddre tervezett bejelentését a vírushelyzet romlása miatt a kormány szeptember 2-ára halasztotta. Helyette Emmanuel Macron mintegy három órán át konzultált hivatalában Jean Castex miniszterelnökkel és kormánya csaknem valamennyi tagjával a jövő hétfői iskolakezdésről.

Szeptember 1-jétől a francia munkahelyeken és iskolákban is kötelező a maszk.

Kötelező lesz a maszkviselés

A védelmi tanács ülésén a tárcavezetők értékelték a koronavírus-járvány alakulását, mindenekelőtt azokban a régiókban, ahol az elmúlt héten megugrott a fertőzöttek száma - így például a francia Riviérán és Párizs térségében. A legfőbb kérdés az egészségügyi előírások pontos meghatározása volt, miután a maszkviselés szeptember 1-jétől kötelező minden munkahelyen és oktatási intézményben 11 éves kor felett. A megvitatott intézkedéseket várhatóan a szerdai kormányülés után jelentik be.

A kormány ugyanakkor már döntött arról, hogy az új típusú koronavírus szempontjából veszélyeztetettnek számító emberek, például a cukorbetegek, továbbra is ingyenesen juthatnak receptre felírt maszkhoz a gyógyszertárakban. 53 millió ingyenes maszkot pedig már ki is postáztak a hátrányos helyzetű rászorulóknak - ismertette Olivier Véran egészségügyi miniszter. Franciaországban egyébként jelenleg hetente 50 millió egészségügyi maszkot gyártanak, októberre viszont 60 millióra, decemberre pedig már 100 millióra emelkedik ez a szám. Így az igényeket az állam mostantól a kínai import nélkül is ki tudja majd elégíteni.

Oroszországban lassult a járvány

Négy hónappal ezelőtti szintre csökkent afertőzésterjedési üteme Oroszországban. Az ország ugyanis az elmúlt napon 4696 új koronavírusos beteget regisztrált - ez pedig a legalacsonyabb napi növekvény április vége óta. A terjedés üteme jelenleg 0,5 százalékos, az új esetek 26,7 százaléka azonban tünetmentes. Az országban egyébként a járvány kezdete óta több mint 34,8 millió, az elmúlt nap folyamán pedig mintegy 187 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el.

Az oroszok eddig 968 ezer fertőzöttről és 16638 áldozatról számoltak be. Közben viszont már több mint 784 ezren meggyógyultak, így az aktív koronavírusos betegek száma jelenleg 167 ezer körül alakul. További 214 ezer embert viszont orvosi megfigyelés alatt tartanak, koronavírus-fertőzés gyanúja miatt.

Az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője, Anna Popova tisztifőorvos közben bejelentette, hogy Oroszországban már szeptemberben bejegyezhetik a második COVID-19 elleni vakcinát, a novoszibirszki Vektor központ egyik oltóanyagát. Azért van szükség többféle vakcina kidolgozására, mert a kezdetekkor nem tudható, hogy melyik lesz a leghatékonyabb és a legbiztonságosabb közülük. Az oltóanyagok alkalmazását emellett differenciálhatják a különböző lakossági csoportok között - ismertette Rinat Makszjudov, a Vektor vezérigazgatója.

Ismét gyorsan terjed a cseheknél

Csehországban kedden 367 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami a járvány kezdete óta a harmadik legmagasabb napi esetszám - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Az országban március elseje óta már 22548 embert fertőzött meg és 416 életet követelt az új kór. Azonban majdnem 17 ezer ember - vagyis a betegek mintegy 75 százaléka - már meg is gyógyult. Az akítv betegek jelenlegi száma így 5470, közülük 122-en szorulnak kórházi kezelésre. 22 páciens állapotát pedig súlyosnak minősítették az orvosok.

Bár a betegség lefolyása az érintettek többségénél nagyon enyhe, aggodalomra ad okot, hogy a napi koronavírusos esetek száma az utóbbi időben gyorsabban növekszik, mint tavasszal. Az iskolák szeptemberi megnyitásával a szakemberek a helyzet további romlására számítanak. Az országban egyébként mintegy 110 helyi fertőzésgóc van, ahol fokozott óvintézkedések érvényesek.

