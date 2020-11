Koronavírus: egyelőre nem szigorít a magyar kormány

Tudtuk, hogy a tömeges tesztelések megkezdése miatt meg fog ugrani a koronavírus-fertőzöttek száma. A megnövekedett adatokat a jövő heti kormányülésen értékelik majd, így az esetleges szigorításokról a legkorábban a jövő héten dönthetnek - jelezte a miniszter. Az éjszakai kijárási korlátozás, az éttermek és a szórakozóhelyek bezárása, a digitális tanrend, valamint a boltok nyitvatartási idejének rövidítése tehát egyelőre csak december 10-éig van érvényben. Kiemelte ugyanakkor az idősek számára a héten bevezetett "védett" idősávot, amikor csak ők vásárolhatnak az élelmiszerboltokban, a drogériákban és a gyógyszertárakban.

Vincze Enikő Luna nevű kutyáját sétáltatja a kijárási tilalom idején Nyíregyházán.

Fotó: MTI/Balázs Attila

Mi a helyzet az oltásokkal?

Koronavírus: jövő év elején már lehet itthon vakcina - kattintson!

Az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcinákkal kapcsolatban Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a magyar kormány álláspontja továbbra is változatlan, tehát úgy vélik, a lehető legtöbb helyről vakcinát kell szerezni. Azonban csak annak az oltóanyagnak a használatát engedélyezik, amelyik biztonságosnak és hatékonynak bizonyul a vizsgálatok során - hangsúlyozta. Emlékeztetett, hogy eddig 12 millió adagnyi védőoltást kötött le Magyarország.

A magyar egészségügy még kitart

A miniszter arról is beszélt, hogy a magyar egészségügy továbbra is képes ellátni a megnövekedett feladatokat. Ez azt jelenti, hogy jelenleg is mindenkinek színvonalas ellátást tudnak biztosítani a kórházakban, a koronavírus-járvány ellenére is.

