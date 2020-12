Koronavírus: egyelőre kontroll nélkül terjed az új vírustörzs

A brit kormány péntek délután kapott hivatalos tájékoztatást arról, hogy az új koronavírus-változat milyen gyorsan terjed, és ezt követte a szombati bejelentés arról, hogy Londonban és Délkelet-Anglia több más térségében az eddigi háromfokozatú járványkészültségi rendszert kiegészíti egy még szigorúbb, negyedik fokozat. Ez vasárnap nulla órától ezeken a területeken érvénybe is lépett. A friss kimutatások szerint Londonban a koronavírus-fertőződések 60 százalékát az új vírustörzs okozza.

Még nem sikerült ellenőrzés alá vonni az új koronavírus-törzset.

70 százalékkal fertőzőbb

A kutatások azt mutatják, hogy az új variáns fertőzőképessége akár 70 százalékkal is meghaladhatja a korábban azonosított változatokét. A koronavírus-járványt egyébként úgy lehet a leghatékonyabban ellenőrzés alá vonni, ha mindenki úgy viselkedik, mintha megfertőződött volna - mondta az egészségügyi miniszter. Hozzátette, egyelőre nem tudja megmondani, hogy meddig lesznek érvényben a vasárnap életbe léptetett szigorítások, de egy ideig bizonyosan - valószínűleg addig, amíg a múlt héten elkezdett tömeges oltási kampány hatásai érezhetővé nem válnak. Megerősítette, hogy még az idén több millió adag vakcina érkezik az Egyesült Királyságba.

A negyedik készültségi fokozat

Az új típusú koronavírus egy új, veszélyesebb mutációjának megjelenése miatt december 22-étől megtiltják a Nagy-Britanniából személyforgalomban érkező repülőgépek leszállását Magyarországon. Az áruforgalom azonban továbbra is zavartalanul folyik - derült ki az operatív törzs tájékoztatóján. További részletek itt.

Boris Johnson miniszterelnök előző este jelentette be, hogy az új koronavírus-változat terjedésétől leginkább érintett térségekben, elsősorban Londonban és Délkelet-, illetve Kelet-Angliában a háromfokozatú járványkészültségi rendszert vasárnaptól kiegészíti egy újabb, negyedik fokozat. Ennek alapján az itt élőknek lehetőleg otthonról kell dolgozniuk, és csak korlátozott számú indokkal, például orvosi ellátás, vásárlás vagy iskolába utazás céljából hagyhatják el lakóhelyüket, vagy akkor, ha az otthoni munkavégzés nem megoldható számukra. A negyedik készültségi fokozat hatálya alá tartozó területek lakói csak kivételes indokokkal utazhatnak külföldre, egyébként pedig nem hagyhatják el az e készenléti szint hatálya alá tartozó térségeket, és ezekre a területekre az alacsonyabb készültségi szintű országrészekből sem lehet beutazni.

Az érintett térségekben vasárnaptól bezártak a nem alapvető árucikkeket forgalmazó boltok, a zárt térben működő edzőtermek és a szabadidőközpontok, valamint az olyan személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, mint a fodrászatok és a szépségszalonok. A kormány emellett törölte a karácsonyi időszakra eddig tervezett enyhítéseket is a negyedik készenléti fokozatba sorolt területeken.

Belépési korlátozások

Az eset miatt egyébként egyre több ország dönt úgy, hogy nem enged a területére utasszállító repülőgépet az Egyesült Királyságból. A sort Hollandia kezdte, majd Belgium és Ausztria is így döntött. Őket követte Olaszország, Németország, Franciaország, Írország, Románia, Bulgária, Kuvait és Salvador. Legutóbb pedig Lengyelország jelentette be a korlátozást. Svédország a mai nap folyamán hoz döntést. Közben Izrael közölte, hogy kötelező karantén-szállodákba kerülnek az Egyesült Királyságból hazautazó izraeliek, külföldiek pedig be sem léphetnek Izraelbe a koronavírus szigetországban terjedő új törzse miatt.

