Koronavírus: egy jó és egy rossz hír New Yorkból

New York államban kedden 779-en vesztették életüket az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség miatt, amely eddig a legmagasabb szám - közölte a kormányzó. New York városában szerda délelőttig 4009, New York államban több mint 6 ezer, az Egyesült Államok egész területén pedig 13 ezernél is több halottat regisztráltak. A koronavírus-járvány áldozatainak száma messze felülmúlja a 2001. szeptember 11-ei terrortámadásokban elhunytakét, akkor ugyanis 2753 ember halt meg New Yorkban - hangsúlyozta.

A nemzetőrség ellenőrzi New York utcáit. Fotó: Getty Images

A kormányzó bejelentette, hogy több koronavírustesztet végeznek majd a kisebbségi közösségekben. Közölte azt is, hogy 600 dollárral megnövelik a munkanélküli segély összegét. "A szövetségi kormányzat átutalja majd ezt, de New York állam nem vár, azonnali hatállyal kifizeti az embereknek" - mondta.

A többi államban is baj van

Közben az Egyesült Államok többi tagállamában is folyamatosan emelkedik a koronavírus-fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. A New Yorkkal szomszédos New Jerseyben 24 óra alatt több mint háromezer új fertőzöttet diagnosztizáltak, és már több mint 1500-an hunytak el afertőzéskövetkeztében. Pennsylvaniában már több mint 16 ezer koronavírusos esetet regisztráltak, a déli Louisiana államban pedig az egészségügyi hatóságok azt javasolják a családoknak, hogy az idősotthonokban élő szeretteiket vigyék haza. Wyoming az egyetlen amerikai tagállam, ahonnan még nem jelentettek koronavírus miatti halálesetet.

Szigoríthatnak a korlátozásokon

Bár a társadalmi távolságtartás gyakorlata eredményes, és látszanak a remény első sugarai, az elhunytak száma várhatóan növekedni fog - figyelmezetett Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet igazgatója. Kiemelte, hogy a növekvő munkanélküliség és az egyre romló gazdasági helyzet ellenére sem szabad enyhíteni a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozásokon. "Éppen ellenkezőleg, a korlátozások további erősítésének ideje jött el" - fogalmazott. Megemlítette, hogy a Fehér Ház munkacsoportjában már dolgoznak azon a tervezeten, amely meghatározná, hogy az amerikaiak mikor, hogyan és milyen ütemben térhetnének vissza a munkába, és általában a normális, mindennapi élethez.

