Koronavírus: "egy 25 éves honfitársunkat vesztettük el tegnap"

Bárhogy is küzdenek az egészségügyi dolgozóink, vannak olyan egészségügyi állapotok, amelyek esetén nem lehet megmenteni a koronavírus-fertőzéssel is érintett beteget - hangsúlyozta a tisztifőorvos. Kiemelte ugyanakkor a vérplazmaadás fontosságát, a betegségen már átesett személyek ugyanis az antitesttel teli vérplazmájukkal javíthatják a súlyos állapotú fertőzöttek gyógyulási esélyeit. Közölte továbbá, hogy igazoltan vannak olyan személyek, akik az első hullám során már átélték a betegséget, most azonban ismét megfertőződtek.

Nagyon fontos, hogy fegyelmezetten betartsuk a járványügyi szabályokat.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Rendkívüli terhelés alatt az egészségügy

Emlékeztetett arra is, hogy a koronavírus-járvány miatt rendkívüli terhelésnek van kitéve az európai egészségügy, és nincs ez másként Magyarországon sem. Ezért nagyon fontos, hogy a lakosság fegyelmezetten betartsa a járványügyi szabályokat, így ugyanis nemcsak lassíthatjuk a kór terjedési ütemét és csökkenthetjük a betegek számát, hanem az egészségügyre nehezedő nyomást is mérsékelhetjük. Erre azért van szükség, hogy a járvány végéig működőképes maradjon az ellárórendszer.

Bővül a tesztelési kapacitás

A tisztifőorvos megemlítette, hogy a tesztelési kapacitást folyamatosan bővítik, az eljárásrend azonban nem változott. Ez azt jelenti, hogy ezentúl is a háziorvos rendeli el a tesztet, a koronavírus-gyanús személytől viszont már nemcsak otthonában, hanem a szűrőbuszok egyikében is levehetik mintát az Országos Mentőszolgálat munkatársai.

Vannak még szabályszegők

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy a rendőrök továbbra is ellenőrzik és biztosítják az új típusú koronavírus terjedésének megfékezését célzó intézkedések betartását. Az elmúlt napon több mint 300 személy ellen kellett intézkedniük azért, mert a szabályszegők nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot. Emellett 7 napos üzletbezárás elrendelésére, valamint kutyasétáltatás közben a megengedett 500 méteres körzet elhagyása miatti büntetésre is volt példa. Ezekről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

