Koronavírus: eddig még biztosan kötelező lesz a maszk

A koronavírus-járvány harmadik hulláma továbbra is tombol Magyarországon, így a védelmi intézkedéseken továbbra sem enyhítenek. A tájékoztatás szerint változatlanok maradnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok, tehát a települések belterületén, az utcákon és a közterületeken továbbra is mindenki köteles maszkot hordani. Közterületen és nyilvános helyen elvárt továbbá a 1,5 méteres távolság megtartása is.

A tömegközlekedési eszközökön és a megállókban is kötelező a maszk. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ebben sem lesz változás

Szabadidős sporttevékenység - a kijárási tilalmon kívüli időszakban - továbbra is folytatható egyedül vagy az ugyanazon háztartásban élőkkel, ám másoktól testmozgás közben is legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. A vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben.

A vendégek kizárólag az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe. A szállodák és fitnesztermek továbbra sem fogadhatnak vendégeket. A Magyarország valamennyi schengeni belső határszakaszára ideiglenesen bevezetett határellenőrzési és határőrizeti feladatok hatályát szintén meghosszabbították április 19-éig.

