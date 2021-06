Koronavírus: eddig ennyi magyar kapta el az indiai mutánst

Koronavírus: miből tudhatjuk, hogy az indiai mutánst kaptuk el? A válaszért kattintson ide!

A napokban jelentették be hivatalosan, hogy már Magyarországon is megjelent az új típusú koronavírus indiai variánsa. Az akkor ismertett két eset óta azonban nem jegyeztek fel újabbakat, tehát egyelőre nem terjedt tovább az új változat. További jó hír, hogy az érintetteket ellátó egészségügyi személyzet sem kapta el az új mutánst, ez pedig a higiéniás rendszabályok betartásának, az oltottságnak, valamint a védőoltás mutációk elleni védőképességének köszönhető - ismertette Müller Cecília országos tiszti főorvos. Hozzátette, még mindig jellemzően a brit variáns terjed az országban.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Tovább javult a hazai helyzet

A szakember elmondása szerint az elmúlt héten tovább folytatódott itthon a kedvező járványügyi tendencia. Az év 21. hetén ugyanis 42 százalékkal kevesebb új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak MAgyarországon, mint a 20. héten. A legnagyobb, majdnem 60 százalékos csökkenést Jász-Nagykun-Szolnok megyében látták.

Az új betegek adatai alapján azonban Müller Cecília arra figyelmeztetett, hogy továbbra is az aktív munkaképes korú lakosság körében fertőződnek meg a legtöbben, és még mindig Pest megye és Budapest a legérintetteb térség az országban. A tiszti főorvos viszont arra is rámutatott, hogy a kedvező tendencia várhatóan az elkövetkezendő hetekben is fennmarad, folyamatosan csökken ugyanis a szennyvízben az új típusú koronavírus örökítőanyagának mennyisége.

Mikor kezdik oltani a 12-15 éveseket?

Mint kiderül, jóváhagyták a 12-15 éves gyerekek számára is a BioNTech és a Pfizer közösen kifejlesztett koronavírus elleni vakcinájának használatát az Európai Unióban. A tájékoztatás szerint a tagállamok saját hatáskörben dönthetnek majd a vakcina alkalmazásáról a jelzett korosztály esetében. Ezze kapcsolatban Müller Cecília úgy nyilatkozott, hogy a 12-15 évesek immunizálásának kezdetéről még nem döntött az operatív törzs, de természetesen azonnal tájékoztatnak róla mindenkit, ha megszületik a döntés.

A szakember elmondása szerint egyébként az 5 milliomodik beoltott után már nem nő olyan nagy mértékben az oltakozók száma, mint korábban. Jelenleg a külhoni magyarok és a Magyarországon élő külföldiek regisztrációja zajlik, az időpontfoglalás és az oltási kampány viszont csak később indul meg - fűzte hozzá. Kiemelte továbbá, hogy a COVID-19 és az új mutánsok elleni teljes védelem kialakulásához fontos, hogy a kétadagos vakcinákból valóban 2 dózist kapjunk.

