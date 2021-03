Koronavírus: ebben más a 3. hullám, mint az előzőek

Koronavírus: ilyen most az életünk a korlátozások miatt - nézze meg a képeket!

Jelenleg a koronavírus-járvány harmadik hullámának meredeken felszálló szakaszában vagyunk, a kórházi dolgozók pedig egyre súlyosabb esetekkel találkoznak - hangsúlyozta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Elmondása szerint a fiatalok körében is egyre gyakoribb a súlyos lefolyású betegség, sőt, "sokszor az egész család együtt vonul be a kórházba".

A fiatalok körében is egyre gyakoribb a súlyos lefolyású betegség. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A megelőzés a legfontosabb

Már több kutatás bebizonyította, hogy az új típusú koronavírus az egész szervezetet megbetegítheti, a betegség kezelése pedig rendkívüli kihívás elé állítja az orvostudományt. A legfontosabb tehát az, hogy megelőzzük a megfertőződést, ezzel pedig a súlyos szövődményeket és az idő előtti elhalálozást is megakadályozhatjuk - magyarázta Müller Cecília.

Kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány kezelése közügy, mindenkinek dolga van benne, és mindenkinek hozzá kell tennie a magáét. Arra kérte a lakosságot, hogy ebben az időszakban minden halasztható érintkezést, találkozást halasszunk el. Bár jelenleg nem tiltott, de lehetőleg ne most menjünk át a szomszédasszonyhoz beszélgetni - fogalmazott, hozzátéve, hogy csak közös erővel, összefogva tudunk megszabadulni a járványtól.

Egyre több a szabályszegő

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy egyre emlekedik a szabályszegések száma. Épp ezért fontos ismét hangsúlyozni, hogy a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében valamennyi közterületen kötelező a maszk viselése, emellett továbbra is tilos gyűlést és rendevzvényt szervezni, illetve azon részt venni. A szabályszegéssel saját magunk és mások egészségét, életét veszélyeztetjük - hangsúlyozta Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese. Müller Cecília is megerősítette, hogy a közösségeinkre is veszélyt jelentünk, ha nem tartjuk be az előírásokat, ezért - mint mondta - mindenkitől elvárják, hogy továbbra is fegyelmezetten segítsék a járvány elleni védekezést.

