Koronavírus: durván megugrottak a hazai számok

Újabb 4219 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 90988-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Emellett elhunyt 90 beteg, így a koronavírus-járvány hazai áldozatainak száma 2063-ra emelkedett - olvasható a koronavirus.gov.hu-n. A legutóbbi elhunytak többsége idős, krónikus betegséggel küzdő személy volt, a legfiatalabb tegnapi áldozat azonban egy 28 éves cukorbeteg férfi volt. Meghalt továbbá egy 32 éves nő is, akinek alapbetegségei között agyi infarktust és epilepsziát tünettek fel.

A fertőzöttek és a halottak száma is dinamikusan emelkedik. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

4871-en vannak kórházban

Jelenleg 67693 aktív koronavírus-fertőzött van Magyarországon, 25 százalékuk budapesti. 4871-en szorulnak kórházi kezelésre, közülük 355-en lélegeztetőgépen vannak. Közben viszont 21232 személyt már gyógyultnak minősítettek. A legfrissebb adatok szerint 32743 személy van hatósági házi karanténban, és már több mint 1,12 millió koronavírustesztet végeztek el az ország akkreditált laboratóriumaiban.

Szigorításokról döntöttek

Jelenleg a koronavírus-járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik egész Európában, így Magyarországon is. Ennek következtében a fertőzöttek száma dinamikusan emelkedik, ezért a kormány a keddi ülésén újabb védelmi intézkedésekről döntött, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be a tegnap esti órákban. A kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában.

A kormány visszaállította a rendkívüli jogrendet, a Magyar Közlönyben pedig már ki is hirdette a veszélyhelyzetet. Ez azért fontos, mert a rendkívüli jogrend - ahogy az első hullám idején, úgy most is - gyors cselekvést tesz lehetővé a kormány számára. Épp emiatt a kormány az Országgyűlést arra kéri, hogy a rendkívüli jogrendet 90 nappal hosszabbítsa meg.

Ezt se felejtsük el

Az új típusú koronavírus közösségi terjedésének megfékezése érdekében javasolt kerülni azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak. Emellett pedig ne feledkezzünk el a legalább 1,5 méteres távolság betartásáról, valamint a gyakori és alapos kézmosásról sem. A legfontosabb pedig az, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

